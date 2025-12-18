Хили: Британия за год инвестировала 800 млн. долл. в обеспечение ПВО Украины

ЦАМТО, 17 декабря. Великобритания за год направила 800 млн. долл. на обеспечение противовоздушной обороны Украины, заявил британский министр обороны Джон Хили.

"Инвестиция Великобритании в противовоздушную оборону в размере 600 млн. фунтов стерлингов (800 млн. долл.) в этом году является критичной для Украины", – цитирует "РИА Новости" заявление Д.Хили на заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине (формат "Рамштайн").

Министр подчеркнул, что с июня Лондон поставил Киеву более 1 тыс. ракет для систем ПВО, в том числе 650 ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM), которые были доставлены с опережением графика в течение осени.

Начиная с 2026 года, Великобритания поставит Киеву более 20 дистанционно управляемых турелей (установок, предназначенных для защиты от беспилотников), купленных у Эстонии. Украина также получит пять систем противовоздушной обороны RAVEN, добавил министр.