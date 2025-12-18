Войти
ЦАМТО

Хили: Британия за год инвестировала 800 млн. долл. в обеспечение ПВО Украины

168
0
0
Министр обороны Великобритании Джон Хили
Министр обороны Великобритании Джон Хили.
Источник изображения: © AP Photo / Thomas Krych

ЦАМТО, 17 декабря. Великобритания за год направила 800 млн. долл. на обеспечение противовоздушной обороны Украины, заявил британский министр обороны Джон Хили.

"Инвестиция Великобритании в противовоздушную оборону в размере 600 млн. фунтов стерлингов (800 млн. долл.) в этом году является критичной для Украины", – цитирует "РИА Новости" заявление Д.Хили на заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине (формат "Рамштайн").

Министр подчеркнул, что с июня Лондон поставил Киеву более 1 тыс. ракет для систем ПВО, в том числе 650 ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM), которые были доставлены с опережением графика в течение осени.

Начиная с 2026 года, Великобритания поставит Киеву более 20 дистанционно управляемых турелей (установок, предназначенных для защиты от беспилотников), купленных у Эстонии. Украина также получит пять систем противовоздушной обороны RAVEN, добавил министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Эстония
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 05:54
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 05:53
  • 5
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 05:49
  • 12238
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения
  • 17.12 15:13
  • 1
Американские Patriot научили трюку российских С-300
  • 17.12 07:33
  • 186
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 17.12 07:29
  • 1
Роскосмос намерен довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначения
  • 17.12 06:59
  • 489
Претензии к администрации сайта
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"