Ракета Ariane 6 с навигационными спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель Ariane 6 с двумя спутниками программы Galileo стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляция запуска ведется компанией - оператором космических запусков Arianespace на видеохостинге YouTube.

Запуск состоялся в 02:01 по местному времени (08:01 мск). Спутники SAT 33 и SAT 34 будут выведены на орбиту на высоте 22,9 тыс. км спустя примерно четыре часа после старта. После отделения от ракеты-носителя они постепенно поднимутся на рабочую орбиту на высоте 23,2 тыс. км.

Эти аппараты входят в группу спутников европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo. Она названа в честь итальянского астронома и физика Галилео Галилея (1564-1642), изобретателя телескопа. Всего в рамках проекта Galileo на околоземную орбиту был выведен 31 спутник (включая экспериментальные и рабочие аппараты), из них пригодными к использованию числятся 26.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей семейства Ariane. Они заменили ракеты Ariane 5, которые запускались с космодрома Куру с 1996 по 2023 год. Новая ракета выпускается в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонны груза. В первый раз ракета была запущена 9 июля 2024 года в комплектации с двумя ускорителями, всего же было осуществлено четыре запуска.