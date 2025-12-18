Войти
Airbus Helicopters поставит дополнительные вертолеты H-145M ВС Германии

H-145M
H-145M.
Источник изображения: airbus.com

ЦАМТО, 17 декабря. ВС Германии 15 декабря приняли решение реализовать опцион на поставку 20 дополнительных легких ударных вертолетов H-145M (Leichter Kampfhubschrauber или LKH).

Как сообщила компания Airbus Helicopters, опцион был предусмотрен подписанным в декабре 2023 года контрактом. В результате общее количество приобретенных для ВС Германии вертолетов составит 82 ед. При этом 72 машины будут поставлены Сухопутным войскам, а 10 вертолетов – Силам специальных операций.

Поставки первых вертолетов H-145M начались в ноябре 2024 года. Техника используется для ведения разведки, поддержки операций ССО, авиационной поддержки и обучения.

Поставки первых 62 вертолетов H-145M LKH (по базовому контракту) должны быть завершены к концу 2028 года. Сроки выполнения дополнительного заказа пока не разглашаются.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2023 года ВС Германии заключили с Airbus Helicopters контракт на закупку до 82 многоцелевых вертолетов H-145M (твердый заказ на 62 машины плюс опцион на 20 дополнительных), оснащенных системой управления оружием HForce. Стоимость закупки оценивается в 2,6 млрд. евро. Контракт также включает обеспечение поддержки и обслуживания в течение 7 лет.

Берлин намерен использовать H-145M в качестве временной замены ударных вертолетов "Тайгер", которые должны быть сняты с вооружения к 2032 году.

Первый H-145M был поставлен ВС Германии в ноябре 2024 года. Он был размещен в Международном учебном центре на базе ВС Германии в Бюккебурге. Первый вертолет, предназначенный для выполнения боевых задач, был поставлен в начале 2025 года. Airbus Helicopters не раскрывает количество поставленных на сегодняшний день машин.

H145M – это военная версия двухдвигательного гражданского H-145, который эксплуатируется с 2014 года. H-145M могут использоваться для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, огневую поддержку, ведение разведки, поисково-спасательные операции, медицинскую эвакуацию. ВС Германии уже эксплуатируют 15 вертолетов H-145M LUH SOF для поддержки операций ССО и 9 вертолетов H-145 LUH SAR для проведения поисково-спасательных операций.

В число покупателей вертолетов семейства H-145 также входят ВС США, Венгрии, Сербии, Люксембурга, Таиланда, Эквадора, Гондураса и Кипра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Гондурас
Кипр
Люксембург
Сербия
США
Таиланд
Эквадор
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
