Расчеты "Ярсов" вышли на патрулирование в Сибири

Подвижные ракетные комплексы "Ярс"
Подвижные ракетные комплексы "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Вадим Савицкий

Расчеты подвижных "Ярсов" вышли на боевое патрулирование в Сибири

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Сибири, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ПГРК "Ярс" в Сибири выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках планового учения. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша, в том числе – в ночное время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боевого дежурства на полевых позициях ракетчики отработали несколько десятков задач. Водители различных машин совершали интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования. Кроме того, они провели смену полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов.

Расчеты комплексов "Ярс" отработали вопросы инженерного оборудования полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения.

В МО РФ уточнили, что для охраны подвижных ракетных комплексов "Ярс" на маршрутах следования применялись беспилотники самолетного типа "Элерон". Подобные учения позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН, подчеркнули в ведомстве.

