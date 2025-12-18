Израиль разрабатывает тяжёлый грузовой БПЛА для военных целей.

По сообщениям зарубежных источников, израильский аэрокосмический стартап AIR ведет разработку автономного грузового БПЛА вертикального взлета и посадки (тип eVTOL) для поддержки обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий. Проект развивается на основе пилотируемой программы AIR ONE.

Как заявил генеральный директор AIR Рани Плаут, большинство современных дронов имеют слишком ограниченный радиус действия и грузоподъёмность, что не удовлетворяет потребности в логистике в зонах конфликтов.

Р.Плаут в сборочном цехе грузового БПЛА

В подробном отчёте о видении компанией перспектив воздушной логистики нового поколения сообщается, что беспилотные летательные аппараты стали незаменимыми для разведки и быстрого тактического реагирования, но по-прежнему недостаточно используются в логистических целях.

Сегодня большинство операций по снабжению с использованием БПЛА в зонах боевых действий ограничиваются доставкой небольших грузов: в лучшем случае нескольких порций еды или припасов для небольших подразделений. Задача состоит в том, чтобы увеличить возможности грузовых БПЛА, передав им возможность перевозить «сотни килограммов оборудования, медицинских приборов, резервуаров для воды, надувных спасательных лодок или даже автономных наземных роботов».

Выставочный образец грузового БПЛА AIR Cargo

Как отмечают в AIR, почти все современные БПЛА, типа eVTOL, «имеют полезную нагрузку менее 45 кг и дальность действия менее 16 км». Хотя они могут удовлетворить небольшие тактические потребности, они не могут поддерживать более крупные формирования, которые зависят от непрерывного дистанционного снабжения. Другими словами, большинство грузовых БПЛА по-прежнему «не способны преодолеть разрыв между логистическими узлами и удаленными конечными точками как из-за дальности полета, так и из-за ограничений полезной нагрузки».

По словам Р.Плаута, в области закупок военные и службы по ликвидации последствий стихийных бедствий «… вскоре столкнутся с выбором: приобрести один тяжелый дрон, такой как Black Hawk, или 20–30 более мелких грузовых БПЛА типа eVTOL средней грузоподъемности, которые будут работать совместно». Хотя для выполнения некоторых задач всегда будет требоваться вертолет, «в большинстве случаев БПЛА могут справиться с задачей и обеспечить множество тактических преимуществ и доступность для конечного пользователя».

Вероятные изменения может проиллюстрировать пример сценария поддержки ВМС. Командирам больше не понадобиться отправлять вертолёт Black Hawk с двумя членами экипажа на борту, чтобы доставить 90-килограммовый инструмент для ремонта корабля во время операций «корабль - корабль» или «корабль - берег». Однако, если перспективы воздушной логистики будут зависеть от слишком дорогих или сложных систем, реальные возможности кардинально изменить способы транспортировки: сделать её безопасной, быстрой и экономичной – окажутся упущены.

Грузовой БПЛА AIR Cargo

Инженеры компании AIR утверждают, что разрабатывают решение для удовлетворения такого растущего спроса. Будущая платформа AIR Cargo основана на технологиях, разработанных для пилотируемой программы AIR ONE. Полностью электрический грузовой БПЛА Cargo позволяет перевозить груз весом 250 кг, что больше, чем 200 кг, которые ранее заявлялись для пилотируемоq версии. При высоте аппарата 2,3 м, длине 5,86 м и размахе крыльев 7,5 м, объем грузового отсека грузового дрона достигает 2 куб.м. По данным разработчика, дальность полёта на одном заряде составит около 95 морских миль (175 км), как и у оригинальной модели, а скорость будет варьироваться от 160 до 250 км/час.

В заявлении компании говорится, что система призвана поддерживать «оборону, реагирование на стихийные бедствия и коммерческую логистику», предоставляя автономную платформу, разработанную с учётом реальных требований к полезной нагрузке и дальности полёта.

Источник: Defence Blog