Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки в регионах

Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Межконтинентальные ракеты комплекса "Ярс" загрузили в ШПУ в ряде регионов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Межконтинентальные баллистические ракеты ракетного комплекса "Ярс" загрузили в шахтные пусковые установки в разных регионах России, сообщили в Минобороны РФ.

"В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" в шахтные пусковые установки (ШПУ). Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов", - сказали там.

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.

