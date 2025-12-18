Войти
Военное обозрение

Залужный предрекает Украине гражданскую войну

169
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина стоит на пороге гражданской войны, к такому мнению пришел экс-главком ВСУ Валерий Залужный, выступая на форуме «Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины».

По мнению посла Украины в Великобритании, существует реальная угроза гражданской войны, в которой решающую роль сыграют демобилизованные украинские военные. Ухудшение экономической ситуации в стране приведет к тому, что какая-то часть бывших военных захочет «легких денег», которые можно будет заработать незаконным способом.

Надо понимать, что, оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализоваться, реализовать себя в обществе и в семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимыми перед всяческими провокациями и соблазном легких денег.

Украине грозит политическая дестабилизация и гражданская война, в которой политики разного толка могут использовать ветеранов ВСУ как основную движущую силу. Слишком большое количество бывших военных и неопределенные перспективы по гражданской жизни.

Залужный предлагает властям заняться реинтеграцией военных в мирную жизнь, но для этого сначала нужно закончить войну. А судя по звучащим из Киева заявлениям, делать этого Зеленский и его окружение не хотят.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 05:54
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 05:53
  • 5
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 05:49
  • 12238
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения
  • 17.12 15:13
  • 1
Американские Patriot научили трюку российских С-300
  • 17.12 07:33
  • 186
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 17.12 07:29
  • 1
Роскосмос намерен довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначения
  • 17.12 06:59
  • 489
Претензии к администрации сайта
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"