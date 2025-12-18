Источник изображения: topwar.ru

Украина стоит на пороге гражданской войны, к такому мнению пришел экс-главком ВСУ Валерий Залужный, выступая на форуме «Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины».

По мнению посла Украины в Великобритании, существует реальная угроза гражданской войны, в которой решающую роль сыграют демобилизованные украинские военные. Ухудшение экономической ситуации в стране приведет к тому, что какая-то часть бывших военных захочет «легких денег», которые можно будет заработать незаконным способом.

Надо понимать, что, оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализоваться, реализовать себя в обществе и в семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимыми перед всяческими провокациями и соблазном легких денег.

Украине грозит политическая дестабилизация и гражданская война, в которой политики разного толка могут использовать ветеранов ВСУ как основную движущую силу. Слишком большое количество бывших военных и неопределенные перспективы по гражданской жизни.

Залужный предлагает властям заняться реинтеграцией военных в мирную жизнь, но для этого сначала нужно закончить войну. А судя по звучащим из Киева заявлениям, делать этого Зеленский и его окружение не хотят.