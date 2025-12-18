Оружейная связка: в зоне СВО появились новые снайперские винтовки НАТО

На украинском контракте зарабатывает немецкая оружейная компания, проигравшая тендер бундесвера

В подразделения ВСУ начали поступать новые полуавтоматические снайперские винтовки, произведенные в странах НАТО. Появляется всё больше свидетельств использования украинскими солдатами канадских Colt Canada C20 и немецких Haenel CR308. В ВСУ они попадают не со складов хранения, а непосредственно с конвейера — в заводской смазке. Но оружие, цена которого доходит до $20 тыс за единицу, не окажет влияния на ход боевых действий, так как работа снайперов на линии боевого соприкосновения из-за ударов БПЛА практически прекратилась, отмечают эксперты. По их мнению, на щедром украинском контракте зарабатывает одна из немецких оружейных компаний, которая таким образом компенсирует свои потери от проигранного контракта на поставку винтовок бундесверу.

Немецкий аутсайдер

У снайперских подразделений ВСУ в конце 2025 года появились новые западные полуавтоматические винтовки. Об этом свидетельствуют фотографии украинских военнослужащих и обзоры нового оружия на волонтерских каналах в социальных сетях. Например, свидетельства о применении боевиками ВСУ немецкой Haenel CR308 начали появляться с осени этого года. Эта винтовка разрабатывалась специально под немецкий тендер на новую снайперскую винтовку бундесвера, однако в итоге она проиграла изделию компании Heckler & Koch.

ФРГ планировала официально поставить Украине более 800 единиц Haenel CR308, сообщали в СМИ.

На Укрaине, судя по фото- и видеосвидетельствам, оружие появляется в коммерческой комплектации, предлагаемой производителем. Несмотря на то, что винтовка Haenel проиграла тендер бундесвера, она применяется в полицейских и военных подразделениях, а также продается ее гражданский вариант.

Канадский «Кольт»

Самый современный образец снайперских винтовок, появившийся у украинских военнослужащих, — Colt Canada C20. О его поставках официальных сообщений не было.

Эта модель состоит на вооружении лишь двух государств: Канады и Дании. У ВСУ она появилась осенью–зимой этого года в характерной для армии Дании комплектации — вероятнее всего, поставки осуществлялись именно из этого государства.

Также осенью 2025-го армия США передала компании Knights Armament производственный контракт на предназначенные для Украины снайперские винтовки М110. Их количество публично не называлось. Контракт на $21,5 млн оплачивается из фонда Ukraine Security Assistance Initiative. Отгрузку по нему должны завершить до 30 января 2027 года. Ранее небольшое количество подобных винтовок из запасов армии США «светилось» в подразделениях Сил специальных операций (ССО) Украины и СБУ в начале СВО. Цена единицы колеблется в пределах $10–20 тыс.

— Все три модели представляют собой современные снайперские комплексы на базе AR-платформы. Немецкая винтовка имеет газовый поршень короткого хода, канадская и американская — прямой отвод пороховых газов. Однако все три модели показывают кучность стрельбы меньше одной угловой минуты (обеспечивает попадание на дистанции 100 м в круг диаметром 2,9 см. — Ред.), — рассказал «Известиям» ветеран ополчения ДНР, военный историк с позывным Голос.

Уязвимость снайперов

Поставка дорогостоящих снайперских систем не скажется на ходе боевых действий, так как роль снайпера на передовой в текущих условиях стремится к нулю, уверены эксперты.

— Господство над линией фронта захватили небольшие тактические БПЛА, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Раньше снайпер искал скрытые огневые позиции, где мог часами дожидаться цели, но сейчас дроны сводят на нет все его усилия по маскировке. С воздуха оснащенные видеокамерами и тепловизорами аппараты легко обнаруживают человека. Причем снайперы — это приоритетная цель, представляющая повышенную опасность. Оснащенность воюющих сторон дронами позволяет выделить на ее уничтожение несколько аппаратов.

Есть еще один фактор — трудности снайперов с поиском целей, отметил эксперт.

— Снайпер в первую очередь ищет бойцов, но они сейчас предпочитают не показываться на открытой местности из-за дронов, — пояснил Юрий Лямин. — Удлиняется период поиска цели, а значит, сильно увеличивается возможность обнаружения позиции стрелка, резко падает его выживаемость.

Вероятно, планирование номенклатуры снайперского оружия в ВСУ осуществлялось в начале СВО. На нее повлияла украинская пропаганда, призывающая к развитию массового снайперского движения, отмечает Голос.

— Сейчас поставки оружия осуществляются без учета изменившейся тактической обстановки, в которой возможности действия стрелков постоянно снижаются на фоне невозможности передвигаться под ударами дронов-камикадзе, — рассказал он.

Не стоит исключать и простое лоббирование интересов оружейных производителей в ФРГ, отмечает Голос. По его словам, в немецких поставках явно можно проследить логику «компенсации» затрат компании C.G. Haenel, которая разрабатывала винтовку, от проигранных тендеров на поставку оружия бундесверу.

— Сейчас эти затраты стараются погасить за счет преимуществ поставок на Украину и, скорее всего, по завышенной цене, — отмечает он.

Еще один вариант развития событий — насыщение Украины оружием, которое хорошо зарекомендовало себя в ходе провокаций во времена Минских договоренностей, отметил Голос. В таком случае передача снайперских винтовок может оказаться частью подготовки украинских вооруженных формирований к смене типа ведения боевых действий.

— Проще говоря, запасы винтовок создаются не столько для ведения нынешних боевых действий, а на перспективу будущих боев ограниченной интенсивности. Они могут вестись в одном случае — при определенных результатах переговоров об урегулировании конфликта, — пояснил собеседник «Известий».

История вопроса

Перед СВО на Украине уделялось большое внимание комплектации подразделений высокоточными винтовками. Среди них стоит отметить украинский клон американской снайперской системы AR10 — UAR. Их собирали из импортных деталей и добивались возможности обзавестись современным оружием, постепенно увеличивая степень локализации производства.

— Сейчас можно заметить снижение количества украинских снайперских винтовок UAR10, что может быть результатом наших ударов по инфраструктуре врага, — отметил Голос.

Также внимание командования ВСУ к высокоточной стрельбе специалисты объясняют западными тенденциями к усилению огневых возможностей легкой пехоты за счет мощного личного оружия.

В первый период СВО активизировались натовские поставщики. Они сделали ставку на насыщение Украины снайперским оружием, отправляя туда запасы винтовок периода холодной войны и локальных войн начала ХХI века. После чего возникла длительная пауза в массовых поставках: изменение характера ведения боевых действий, как уже отмечалось, серьезно снизило роль классического снайпинга.

