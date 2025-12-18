Белоусов поздравил военных РВСН с профессиональным праздником

Белоусов: РВСН являются надежным гарантом безопасности России и ее суверенитета

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) являются надежным гарантом безопасности России и ее суверенитета, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Министр поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается в Вооруженных силах 17 декабря.

"Являясь основой ядерного щита России, Ракетные войска стратегического назначения служат надежным гарантом безопасности страны и ее суверенитета. Личный состав войск непрерывно несет боевое дежурство, демонстрируя при этом высокий профессионализм и отличную выучку, успешно осваивает современные виды вооружения и техники, совершенствует свои навыки и умения, готов эффективно действовать в любых условиях обстановки", - говорится в приказе Белоусова.

Отмечается, что решению поставленных перед РВСН задач во многом способствуют конструкторские бюро и предприятия промышленности, которые создают новейшие ракетные комплексы, системы управления и связи. "Тем самым вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации", - подчеркнул министр.

Белоусов также адресовал особые слова благодарности ветеранам, "которые передают молодому поколению свой бесценный опыт, участвуют в воспитании активных граждан, истинных патриотов". "Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! От всей души желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов и достижений на благо Родины", - заключил он.