Туск рассказал, во сколько Польше обойдется создание «Восточного щита»

Дональд Туск
Дональд Туск.
Источник изображения: Gleb Garanich/Reuters

Туск: создание «Восточного щита» обойдется Польше в €10 млрд

Реализация программы «Восточный щит» по укреплению обороны на границе с Россией и Белоруссией обойдется Польше в €10 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает РИА Новости.

Возвращаясь с саммита восточного фланга НАТО в Хельсинки, Туск отметил, что изначально не ожидал, что этот проект станет общеевропейским приоритетом. Он включает создание военной инфраструктуры, системы гражданской обороны, убежищ и противодроновой защиты. Финансирование будет осуществляться как из польского бюджета, так и из различных европейских источников.

«Мы в данный момент предусматриваем, что инвестируем туда €10 миллиардов, а не миллиард или два. Это будут также европейские деньги из различных источников», — сказал Туск.

Восемь стран Восточного фланга Евросоюза потребовали от Еврокомиссии выделить им приоритетное финансирование на укрепление обороны против России.

В совместном заявлении Швеция, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария призвали создать «всеобъемлющую структуру защиты» восточной границы ЕС. Программа должна включать ПВО, защиту от дронов и усиление наземных сил. Страны хотят получить часть из €131 млрд, которые Еврокомиссия запланировала на оборону в бюджете 2028–2034 годов. В декларации Россия названа «наиболее значительной угрозой» региону.

Ранее премьер Польши назвал преждевременными разговоры о гарантиях США для Украины.

Павел Хрущёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Страны
Белоруссия
Болгария
Латвия
Литва
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
Евросоюз
