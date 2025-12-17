Войти
Канада обратилась к США с предложением о сотрудничестве по космическому проекту

Флаг Канады
Флаг Канады.
Источник изображения: Global Look Press

Ottawa Citizen: МО Канады обратилось к США для работы над космическим проектом

Министерство национальной обороны Канады обратилось к командованию космических систем Вооруженных сил (ВС) США с предложением о сотрудничестве в рамках космического проекта. Об этом сообщает газета Ottawa Citizen со ссылкой на сообщение командования.

Согласно публикации издания, стоимость космического проекта ВС Канады по космическому командованию и контролю (Space C2) может достигать $400 млн. Канадское министерство обороны связалось с американским ведомством на его ранней стадии.

«Командование космических систем ВС США получило письмо с запросом на оказание услуг, в том числе анализ возможностей и ценообразования и возможности реализации от партнерской страны по поводу вероятной продажи военной иностранной военной техники», — приводит Ottawa Citizen цитату из сообщения, уточняя, что партнерским государством была названа Канада.

По информации газеты, командование проекта отметило в своем заявлении, что поставщикам предлагается предоставить информацию о решениях, способных удовлетворить потребности в управлении и контроле космических аппаратов. По данным издания, космическая система должна стать полностью работоспособной к 2031 году.

Как пишет Ottawa Citizen, новая система будет собирать данные из космоса с канадских датчиков, включая коммерческие, и использовать их для «канадских операций» и защиты территории Северной Америки. Кроме того, система будет задействовать искусственный интеллект для повышения эффективности и ускорения принятия решений военными.

Ранее Турция начала строительство космодрома на побережье Сомали.

Андрей Хромов

