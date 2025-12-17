Украина попыталась устроить диверсию в Новороссийске. Что из этого вышло?

Черноморский флот опроверг заявление СБУ о подрыве подлодки в Новороссийске

Черноморский флот опроверг уничтожение российской подводной лодки в Новороссийске. При этом факт самой диверсии никто не отрицает. Что произошло и почему безэкипажному катеру противника удалось войти в акваторию морской базы — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Российские моряки выступили с официальным заявлением: «Информация, распространенная спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота одной из российских подводных лодок не соответствует действительности».

Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1 ранга Алексей Рулев отметил, что попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей.

«Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме», — уточнил он.

Что заявляли на Украине?

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в рамках совместной операции 13-го Главного управления военной контрразведки и Военно-морских сил Украины с помощью подводных морских дронов Sub Sea Baby якобы была атакована российская подлодка «Варшавянка» в Новороссийске.

Неприятель представил данные объективного контроля атаки (достоверность которых еще требуется уточнить). Нет и точных данных, сработал ли Sub Sea Baby при ударе о легкий корпус субмарины, либо подрыв боевой части подводного безэкипажного аппарата произошел при столкновении с противоторпедной сетью (по другим данным, с пирсом).

Безэкипажный катер Sea Baby. Источник: Алина Джусь/«Газета.Ru»

Безэкипажный катер Sea Baby является многоцелевым ударным надводным дроном, который предназначен для проведения различных боевых операций на море. Sea Baby имеет длину в 7 м и ширину почти 3 м. Масса полезной нагрузки БЭКа составляет 1,2 т, а в модернизированном варианте — до 2 т с дальностью хода до 1,5 тыс. км и скоростью до 90 км/ч. Есть и подводная версия этого аппарата, которая и приняла участие в атаке Новороссийской ВМБ.

Неясно, о какой именно подлодке заявляли в СБУ. В боевом составе Черноморского флота шесть подводных лодок проекта 636.3 — Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино».

Вопросы к мерам безопасности

Вопросы к эффективности боновых заграждений и противоторпедных сетей в Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) все же есть. К примеру, нет пока однозначного ответа, каким образом безэкипажный подводный аппарат Sub Sea Baby вошел в акваторию базы и беспрепятственно дошел до пирса, к которому была пришвартована подводная лодка проекта 636.3.

Привлеченная подводная лодка класса «Варшавянка». Источник: Виталий Аньков/РИА «Новости»

Есть вопросы и к руководству Черноморского флота – стало ли для него абсолютно непрогнозируемым событием появление на оснащении Украины подводных безэкипажных аппаратов типа Sub Sea Baby?

Появления подобных средств вооруженной борьбы на море в акватории Новороссийской ВМБ все же, наверное, можно было бы предположить и уж тем более принять соответствующие (усиленные) меры безопасности. История разработки подводных беспилотных аппаратов уже насчитывает несколько десятков лет.

Как итог, по неполным данным за время СВО, были потоплены и повреждены следующие корабли Черноморского флота: ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Адмирал Макаров», три малых ракетных катера («Великий Устюг», «Аскольд», «Самум»), корвет «Сергей Котов», четыре больших десантных корабля («Минск», «Новочеркасск», «Саратов», «Оленегорский горняк»).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

