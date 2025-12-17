Нидерланды выделили 700 млн евро на дроны для ВСУ

В Нидерландах направили 700 млн евро на беспилотники для ВСУ

700 млн евро выделяют Нидерланды на беспилотники для украинской армии, сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс.

Нидерланды направят 700 млн евро на закупку беспилотников для Украины, сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс. Как передает РИА "Новости", он также добавил, что еще 250 млн евро пойдет на закупку американского оружия (через PURL).

Ранее, 8 декабря, правительство Нидерландов объявило о планах выделить дополнительные 700 млн евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Российское посольство в Гааге выразило мнение, что эти средства будут разворованы из-за коррупции на Украине и приведут лишь к затягиванию конфликта.

С начала спецоперации на Украине власти Нидерландов зарезервировали порядка 13,6 млрд евро на военную поддержку Киева, из которых почти 8,7 млрд евро уже реализованы в виде поставок вооружений. Россия не раз подчеркивала, что западные поставки оружия мешают достижению урегулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов выделит 700 млн евро на военную поддержку Киева, из которых 500 млн евро направит министерство обороны, а 200 млн евро – внешнеполитическое ведомство. Власти страны заявили, что полностью собрать такую сумму в следующем году будет трудно.

Нидерланды ранее планировали выделить 250 млн евро на покупку боеприпасов и систем ПВО для Украины.

В то же время в стране объявили о закрытии центров для беженцев с Украины из-за сокращения финансирования.

Тимур Шайдуллин