Российскую базу на Луне будут собирать роботы

Источник изображения: topwar.ru

Продолжается представление отечественных планов об освоении Луны. Когда именно эти планы будут реализованы, сказать сложно, уже исходя из того, что многократно сроки по целому ряду других программ (даже менее амбициозных) сдвигались. Однако обсуждение идёт.

Выступая в НЦ «Россия», глава департамента космических систем корпорации «Роскосмос» Денис Кутовой поведал о том, как именно будет собираться перспективная российская лунная база. По его убеждению, сборкой базы, оснащённой ядерной энергоустановкой, займутся роботы. Соответственно, процесс сборки будет проводиться в автоматическом режиме с дистанционным контролем.

Кутовой добавил, что для реализации этого сверхмасштабного проекта используется кооперация российских государственных структур и ведомств с частными подрядчиками.

По словам Кутового, космонавты «присоединятся к базе на Луне, когда там уже всё будет готово». Сроки пока не называются.

Напомним, что планы по отправке своих миссий на Луну есть также у Соединённых Штатов Америки и Китая. Американцы реализуют проект «Артемида», который сначала должен отработать в безэкипажном формате, а затем уже и в пилотируемом. Китайское космическое агентство тоже работает над будущим освоением Луны. При этом пока ни те, ни другие не говорят о готовности размещения на поверхности Луны ядерной энергетической установки для обеспечения долгосрочного пребывания на естественном спутнике Земли космических миссий.

Последний к настоящему моменту пилотируемый полёт на Луну состоялся в декабре 1972 года. Высадилась американская миссия «Аполлона-17» 11 декабря, а 19 декабря астронавты вернулись на Землю. Стоимость всей Лунной программы США образца 1960-70-х годов оценили примерно в 24 млрд долларов, что соответствует примерно 250 млрд «современных» долларов США. При этом в самих Штатах говорят, что за эту сумму сегодня никакой Лунной программы они бы не реализовали - «нужно значительно больше».