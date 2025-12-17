Войти
Военное обозрение

Немецкий министр обороны объявил о передаче Киеву ещё трёх комплексов ПВО

161
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Из Германии на Украину отправлены две системы противовоздушной обороны Patriot, которые обещали поставить еще в августе. Кроме того, поставлен еще один комплекс IRIS-T SLM, который станет уже девятым по счету на вооружении ВСУ.

Немецкий министр обороны Борис Писториус объявил о передаче Киеву еще трех комплексов ПВО во время своего выступления на заседании контактной группы по Украине в формате «Рамштайн».

Помимо этого, глава Минобороны ФРГ пообещал Украине поставить в следующем году большую партию ракет AIM-9 Sidewinder со складов бундесвера. Писториус надеется, что с их помощью ВСУ существенно усилят свою противовоздушную оборону.

Ранее глава оборонного ведомства Германии неоднократно обещал, что не прекратит военную поддержку Киева.

Также одним из наиболее активных поставщиков вооружений для ВСУ является Великобритания. Предполагается, что за этот год стоимость ее поставок средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов для Украины составит примерно 800 миллионов евро. Также значительные суммы Лондон выделяет на предоставление киевскому режиму беспилотников и техническое обслуживание поставленных ранее британцами техники и вооружений. К примеру, за этот год было выделено 400 миллионов евро, чтобы объем поставок дронов для Киева вырос с 10 тысяч до 100 000 единиц.

В общей сложности в контактную группу «Рамштайн», которая занимается оказанием военной помощи Украине, входит 50 стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Украина
Продукция
AIM-9
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 05:16
  • 12189
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"
  • 16.12 17:45
  • 1
В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу
  • 16.12 16:51
  • 1
«Авиаремонт»: крушение АН-22 под Иваново используют для очернения авиационной отрасли
  • 16.12 16:22
  • 1
Генпрокуратура потребовала национализировать поставщика Вооруженных сил России
  • 16.12 15:48
  • 3
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 16.12 11:42
  • 4
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 16.12 04:46
  • 16
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России