Немецкий министр обороны объявил о передаче Киеву ещё трёх комплексов ПВО

Из Германии на Украину отправлены две системы противовоздушной обороны Patriot, которые обещали поставить еще в августе. Кроме того, поставлен еще один комплекс IRIS-T SLM, который станет уже девятым по счету на вооружении ВСУ.

Немецкий министр обороны Борис Писториус объявил о передаче Киеву еще трех комплексов ПВО во время своего выступления на заседании контактной группы по Украине в формате «Рамштайн».

Помимо этого, глава Минобороны ФРГ пообещал Украине поставить в следующем году большую партию ракет AIM-9 Sidewinder со складов бундесвера. Писториус надеется, что с их помощью ВСУ существенно усилят свою противовоздушную оборону.

Ранее глава оборонного ведомства Германии неоднократно обещал, что не прекратит военную поддержку Киева.

Также одним из наиболее активных поставщиков вооружений для ВСУ является Великобритания. Предполагается, что за этот год стоимость ее поставок средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов для Украины составит примерно 800 миллионов евро. Также значительные суммы Лондон выделяет на предоставление киевскому режиму беспилотников и техническое обслуживание поставленных ранее британцами техники и вооружений. К примеру, за этот год было выделено 400 миллионов евро, чтобы объем поставок дронов для Киева вырос с 10 тысяч до 100 000 единиц.

В общей сложности в контактную группу «Рамштайн», которая занимается оказанием военной помощи Украине, входит 50 стран.