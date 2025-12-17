Войти
ТАСС

Германия передала Украине две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T

Источник изображения: © Omar Marques/ Getty Images

В 2026 году Берлин передаст значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из своих арсеналов, заявил глава Минобороны ФРГ

РИМ, 16 декабря. /ТАСС/. Германия поставила ВСУ два зенитных ракетных комплекса Patriot и еще один, девятый по счету, комплекс Iris-T, а в следующем году планирует передать "значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины.

"С момента нашей последней встречи мы <...> укрепили противовоздушную оборону Украины, в том числе благодаря поставке двух обещанных в августе комплексов Patriot, <...>, а также поставке девятого комплекса Iris-T", - приводит его слова газета Corriere della Sera. Писториус также добавил, что поставка Patriot была осуществлена при участии норвежской стороны.

Министр сообщил, что в 2026 году Германия передаст "значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из своих арсеналов для усиления противовоздушной обороны Украины". Кроме того, Германия выделила дополнительные $200 млн на закупку критически важных вооружений и боеприпасов механизм НАТО по программе Purl, предполагающий покупку оружия для Украины у США. 

