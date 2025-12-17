Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем

Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над Черным морем

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22м3 ВКС РФ выполнили плановый полет над Черным морем в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщили в Минобороны.

"Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-27 Воздушно-космических сил.

Продолжительность полета составила более пяти часов. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей", - добавили в ведомстве.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в МО.