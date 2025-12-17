Подводное включение: какие задачи будут у лодки «Великие Луки» на Балтике

Новая субмарина способна применять крылатые ракеты «Калибр» и эффективна в противолодочной борьбе

Боевой состав российского флота пополнила дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки» — 16 декабря на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге на ней торжественно подняли флаг ВМФ России. Это третья лодка проекта 677 «Лада» и первая из них, предназначенная для Балтийского флота. В ближайшее время будут заложены еще две подобные субмарины, сообщил главком ВМФ Александр Моисеев. «Великие Луки» спустили на воду в 2022 году, с тех пор подлодка проходила испытания. Среди ее задач будет противостояние подводным силам НАТО в балтийском регионе, участие в тренировках противолодочных сил и испытаниях новых кораблей, говорят эксперты.

Лодка «Великие Луки» передана в состав ВМФ

Торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага России на подводной лодке «Великие Луки» состоялся 16 декабря на Адмиралтейских верфях (входят в «Объединенную судостроительную корпорацию» — ОСК) в Санкт-Петербурге. Это третья дизель-электрическая лодка проекта 677 «Лада», и первая, построенная для Балтийского флота.

— Подводная лодка проекта «Лада» — это сочетание передовых технологий, сложных технических решений, — заявил на церемонии главком ВМФ, адмирал флота Александр Моисеев. — При относительно небольшом водоизмещении корабль является важным средством вооруженной борьбы на море, обладает большими боевыми возможностями — ударными и оборонительными.

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев на торжественной церемонии подъема Андреевского военно-морского флага РФ на дизель-электрической подводной лодке «Великие Луки» проекта 677, строящейся для Балтийского флота РФ в Санкт-Петербурге Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

По словам главнокомандующего, в скором времени должна состояться закладка еще двух лодок этой серии — на их строительство уже заключены контракты в рамках действующего гособоронзаказа.

— Думаю, в ближайшее время, в начале следующего года мы будем участниками закладки этих кораблей, — сказал Моисеев.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Ранее ОСК уже передала ВМФ две подлодки проекта 677 «Лада», а еще две — «Вологда» и «Ярославль» — строятся и выведены из эллинга, рассказал гендиректор ОСК Андрей Пучков.

— Это стало результатом эффективного сотрудничества, которое сложилось между проектантами, корабелами и Военно-морским флотом. Такая тесная работа позволила нам перейти к серийному строительству подлодок проекта «Лада». Соответствующий контракт уже подписан с Министерством обороны. Их строительство будет продолжено здесь на Адмиралтейских верфях, — заявил Пучков.

Справка «Известий» Дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» спроектированы конструкторским бюро ОСК «Рубин» и предназначены для борьбы с надводными и подводными кораблями, защиты военно-морских баз, побережья и морских коммуникаций, а также для нанесения ракетных ударов по береговым объектам. Они обладают низким уровнем шумности и способны погружаться на глубину около 300 м. Их длина составляет 66,8 м, ширина 7,1 м. Скорость подводного хода 21 узел, автономность плавания 45 суток. Экипаж 35 человек. Лодки вооружены крылатыми ракетами «Калибр» и оснащаются мощными гидроакустическими средствами.

На Балтийском флоте осталась только одна подводная лодка — «Дмитров», и ей уже 40 лет, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— А субмарины на Балтике нужны. В первую очередь для обеспечения противолодочной подготовки сил Балтийского флота, — подчеркнул он. — Шведы, немцы обладают подводными лодками. Противолодочные силы тренировать надо. Эти лодки также нужны для обеспечения подготовки и испытаний вновь построенных кораблей. А в связи с тем, что НАТО хочет сделать Балтика своим внутренним морем, стоит задача усиления сил Балтийского флота для борьбы с силами альянса в случае конфликта.

Командир корабля, капитан второго ранга Олег Трегубов (справа) во время торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на дизель-электрической подводной лодке «Великие Луки» проекта 677, строящейся для Балтийского флота РФ в Санкт-Петербурге Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Проект шел достаточно тяжело, строительство «Великих Лук» заняло десять лет, обратил внимание эксперт.

— Эти проблемы проистекают из лихих 90-х, когда потерялась преемственность поколений, технологий, кадров, — отметил Дмитрий Болтенков. — Корабли должны постоянно строиться. В 90-е был перерыв. Это имело негативный эффект — сейчас корабли строятся не так быстро, как хотелось бы. Но главное, что процесс пошел, и теперь можно ожидать, что следующие лодки будут появляться быстрее. В последние годы обновили подводные силы Черноморского и Тихоокеанского флотов. Теперь на очереди Балтийский и Северный.

«» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Именно на Северном флоте с 2010 года в опытной эксплуатации находилась головная лодка проекта 677 — «Санкт-Петербург», рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин. Но и на Балтике такая лодка необходима.

— «Великие Луки» усилит Балтийский флот. Это солидное пополнение, — отметил он. — Работы у нее будет очень много: смотреть, слушать, а в случае конфликта участвовать в боевых действиях. Она позволит контролировать проходы, в том числе у пролива Скагеррак (соединяет Балтийское море с Северным. — Ред.). В Балтийском море нет больших глубин, но тем не менее, работа для подводников там есть. И обеспечение Балтийского флота такими плавсредствами очень важно.

История проекта 677 «Лада»

Головной корабль проекта — «Санкт-Петербург» — был заложен еще в 1997 году. В состав флота его приняли 13 лет спустя. В 2023-м сообщалось, что модернизация лодки признана нецелесообразной и ее планируют списать.

Дизель-электрическая подводная лодка «Санкт-Петербург» во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в акватории Невы. 2020 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Вторую субмарину проекта — «Кронштадт» — заложили в 2005 году, однако затем строительство приостановили. Возобновили его в 2013 году. Лодку передали флоту в январе 2024 года. На церемонии поднятия флага главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что лодка основана совершенно на новых физических принципах и несет грозное оружие.

Субмарина «Великие Луки», заложенная в 2006 году и перезаложенная в 2015-м, по плану должна была усилить ВМФ в 2022-м. Однако в декабре того года ее лишь спустили на воду. Затем корабль проходил испытания.

Военнослужащие на торжественной церемонии поднятия военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 «Кронштадт» на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. 31 января 2024 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

На этапе строительства сейчас находятся еще две субмарины проекта 677 — «Вологда» и «Ярославль».

«Великие Луки» — единственный представитель серии, который будет нести службу не на Северном флоте, как остальные, а на Балтике.

Лодки «Кронштадт» и «Великие Луки» строилась по усовершенствованному проекту. По сравнению с «Санкт-Петербургом» на них улучшили навигационную систему и установили более тихую и мощную электродвигательную установку. Кроме того, добавили возможность применять крылатые ракеты «Калибр» из торпедных аппаратов.

Дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки». Источник: iz.ru

Роман Крецул