Искусственный интеллект стал вмешиваться в постройку атомных подлодок.

ВМС США попали в серьезную производственную ловушку – и в результате строительство новых атомных подводных лодок типа «Коламбия» серьезно задерживается. Что это за ловушка, в чем сложности создания атомного подводного флота – и почему в США верят, что решат и эту, и многие другие подобные проблемы с помощью систем искусственного интеллекта?

В постройке атомной подлодки в США участвуют примерно 2 тыс. разных компаний, включенных в цепочку поставок. Где-то в самом начале – производители стали, сплавов и материалов. Потом оттуда длинные пути идут через тысячи фирм, превращающих эти материалы в запчасти, комплектующие, узлы и подсистемы будущего подводного корабля. В этой же схеме – перевозчики, обеспечивающие своевременную доставку материалов, запасных частей и готовых изделий внутри этого гигантского механизма из больших и малых производственных, сервисных и инженерных фирм.

В теории все это должно работать как часы, но на практике это не так. Накапливающиеся задержки в исполнении контрактов приводят к срыву сроков постройки. На текущий момент предполагаемая задержка со сдачей новой подлодки типа "Коламбия", идущей на замену стареющим подлодкам типа "Огайо", уже составляет 17 месяцев, и есть тенденция к увеличению этого срока. США стали жертвой двух одновременных процессов – усложнения конструкции боевых кораблей и деградации своего ВПК, включая кораблестроение, в части как производственных возможностей, так и управления. И традиционными методами из этой ловушки не выйти.

Можно привлечь к ответственности за срыв сроков головного подрядчика. А он, в свою очередь, может разобраться, кто из следующих за ним субподрядчиков в этом виноват, и подать на них в суд. Последние смогут подать в суд на своих поставщиков, и так до самого конца, но это никак не ускорит строительство – а ВМС нужно не наказание всех и вся за задержки, а подлодки в срок.

ВМС в теории может вменить всем подрядчикам отчитываться за сроки исполнения контрактов. Но кто будет заниматься анализом производственных проблем двух тысяч фирм, ведущих многолетнюю работу? Для такого аудита нет людей не только в самих ВМС, а в США как в стране вообще, в целом.

И тут на сцене появляется поставщик "заменителей человека" – ведущий разработчик систем искусственного интеллекта (ИИ) компания Palantir. То, что для личного состава ВМС было бы неподъемной задачей, для компании Алекса Карпа – просто вопрос наличия вычислительных мощностей. И эти мощности у компании есть.

Чтобы понять, насколько в теории Palantir способен облегчить задачу постройки подлодок, следует обратиться к примеру, который имел место десятки лет назад, когда концепция "искусственного интеллекта" была смелой даже для научной фантастики. Но который показывает, насколько даже простая кибернетическая человеко-машинная система эффективнее любой бюрократии из людей, хоть государственной, хоть частной.

Как "Киберсин" помог Альенде в борьбе против США[/b]

С 1971 года в Чили реализовывался проект управления экономикой с помощью человеко-машинной системы "Киберсин" ("Кибернетическая синергия"). Система представляла собой сеть телетайпов на фабриках, объединенных системой связи типа "телекс", данные с которых отправлялись в центральное бюро, где обрабатывались на компьютере IBM 360/50 с помощью специально созданного для проекта программного обеспечения.

Предполагалось, что "Киберсин" позволит вывести планирование на научный уровень, а производство сделает контролируемым в режиме реального времени. Решения в системе принимали люди, машина только обрабатывала данные и находила несоответствия. Кроме того, в систему входил симулятор, позволявший управленцам смоделировать последствия решений, которые они хотели принять.

Планирование с помощью "Киберсина" предполагалось мягким, без жесткого задания всех параметров производства, как делал, например, Госплан в СССР. Главной задачей в системе было, учтя все расходуемые ресурсы и требования по выпуску продукции, найти узкие места внутри процесса производства, чтобы их устранить.

Например, завод производит тысячу единиц продукции в сутки, для их вывоза есть доступный транспорт, но склады позволяют погрузить на грузовики только восемьсот единиц в сутки. Это – явное узкое место. На любом сложном производстве есть масса таких мест, и не все из них очевидны.

"Киберсин" в итоге провалился – задача оказалась слишком сложной для системы, данные в которую вбивались вручную и отправлялись телексом по телефонным проводам. Но один раз она сработала в полную мощь.

В 1972 году правительство США, стремившееся свергнуть Сальвадора Альенде с поста президента Чили, оплатило собственникам транспортных компаний забастовку, которая, по замыслу американцев, должна была остановить чилийскую экономику. Однако план провалился. Используя сеть телетайпов "Киберсина" и сотрудников на местах, правительство Альенде смогло отслеживать потребности в товарах по всей стране в режиме реального времени и организовать их перевозку в срок силами очень небольшого количества грузовиков, которыми могло распоряжаться.

И это сработало, причем с высокой эффективностью. Так, снабжение товарами столицы Чили – Сантьяго удалось обеспечить за счет всего лишь 200 автомобилей, притом что население города к тому моменту составляло почти три миллиона человек. Провал забастовки и вынудил американцев действовать по-жесткому и организовать чилийцам переворот и режим Пиночета.

Сейчас похожую задачу предстоит решить компании Palantir. Вот только "Киберсин" на фоне того, что имеет компания – это набор счетных палочек на фоне суперкомпьютера, моделирующего ядерные реакции.

Подлодки и "Технологическая республика"[/b]

Palantir имеет в своем активе сразу несколько примеров успешного решения подобных задач с помощью ИИ. Например, систему управления общественными процессами, позволившую свести к нолю преступность в Сальвадоре, систему армейского искусственного интеллекта TITAN, применяемую американцами в планировании военных операций и управлении боем, а также помощь режиму Владимира Зеленского, которая куда значительнее, чем поставки оружия.

Palantir обеспечивает ВСУ и их западным помощникам такую производительность в оценке развединформации, которую было бы никогда не обеспечить людьми, просто потому, что такого количества квалифицированных аналитиков-разведчиков не существует, а если бы они были, то не смогли бы работать с такой скоростью. ВСУ благодаря этой помощи видят российскую армию на экране в реальном времени. Директор компании Алекс Карп, кстати, знаком и дружит с Зеленским.

И вот теперь Palantir пойдет "расшивать" "узкие места", возникающие при производстве атомных подлодок. С их вычислительными мощностями они это сделают. Карп подписал контракт стоимостью 488 млн долларов, который предусматривает материальную ответственность компании за неуспех, что не является типичным для американской практики.

Не так давно Алекс Карп выпустил книгу "Технологическая республика", в которой требует от всего американского высокотехнологичного сектора включиться в борьбу США за мировое господство и в повышение боевой мощи Вооруженных сил. Карп – это конкистадор, который хочет, чтобы вооруженная мощью современных технологий Америка покорила весь мир, и сам дает пример – его компания уже стала лидером по разработке автономных систем оружия, для флота, армии и ВВС США. Его шаг в кораблестроение – продолжение заложенных ранее тенденций, и он с высокой вероятностью даст эффект.

Дональд Трамп, впустивший "мафию Рay Рal" (так называют когорту лидеров новых высокотехнологичных компаний в США, так как их первым массовым продуктом была платежная система Рay Рal) в американскую оборонку, видимо, не увидит последствий этого шага, чисто в силу возраста. А вот мы увидим, и вряд ли это коснется только подводных лодок.

Александр Тимохин