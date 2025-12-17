Войти
ВМФ РФ: две подлодки проекта 677 "Лада" планируют заложить в 2026 году

ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677, шифр "Лада"
ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677, шифр "Лада".
Источник изображения: Mil.Press FlotProm, Дмитрий Жаворонков

Подводные лодки обладают низким уровнем шумности и способны погружаться на глубину порядка 300 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Две дизель-электрические подводные лодки проекта 677 "Лада" планируется заложить в начале 2026 года. Об этом сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ, адмирал флота, Герой РФ Александр Моисеев после церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке "Великие Луки" на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге.

"Мы приняли очередной корабль, еще два на разных этапах строительства. Уже заключены контракты в рамках действующего гособоронзаказа - еще два [корабля проекта "Лада"]. И, думаю, в ближайшее время, в начале следующего года мы будем участниками закладки этих кораблей. Это основа неатомного подводного флота России", - сказал Моисеев.

Подводные лодки проекта "Лада" обладают низким уровнем шумности и способны погружаться на глубину порядка 300 м. Длина подлодок серии "Лада" составляет 66,8 м, ширина 7,1 м. Скорость подводного хода - 21 узел. Экипаж такой субмарины включает 35 человек, автономность - 45 суток. Субмарины проекта 677 обладают мало-шумностью, оснащены новейшими средствами акустической защиты и мощным гидроакустическим комплексом. "Лада" оснащена ракетно-торпедным оружием с возможностью нанесения ударов по морским и береговым целям.

Считается, что подводные лодки проекта 677 в настоящее время являются самыми современными неатомными подводными кораблями с точки зрения боевой эффективности и по другим тактико-техническим характеристикам. Они предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов, береговых объектов противника, а также для постановки минных заграждений, высадки и приема разведывательно-диверсионных групп. 

