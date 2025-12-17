Россия в 2025 году получила 19 кораблей и 3 подводные лодки

Начальник управления администрации президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов отметил, что при строительстве каждого корабля использовались отечественные разработки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Российские кораблестроители сдали по итогам 2025 года 19 кораблей и 3 подводные лодки для ВМФ РФ. Об этом сообщил начальник управления администрации президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов.

"В 2025 году наши корабелы сдали 19 различных надводных кораблей и судов, а также три подводные лодки, включая современный стратегический атомный подводный ракетоносец "Князь Пожарский", у которого нет аналогов в мире, <…> и построенные на "Адмиралтейских верфях" две новые неатомные подлодки "Якутск" проекта "Варшавянка" и "Великие Луки" модернизированного проекта "Лада", - сказал Евтухов после церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке "Великие Луки" на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге.

Евтухов подчеркнул, что при строительстве каждого корабля использовались отечественные разработки. Импортозамещение в ВМФ достигло практически 100%, отметил он.

"Еще раз хочу сказать, у нас самый современный военно-морской флот. Это подтверждается не только российскими, но и международными экспертами", - заключил Евтухов.