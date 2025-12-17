Войти
ТАСС

Россия в 2025 году получила 19 кораблей и 3 подводные лодки

182
0
0
Церемония ввода в состав ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-610 "Якутск" (заводской номер 01619) проекта 06363, построенной на АО "Адмиралтейские верфи". Санкт-Петербург, 11.06.2025
Церемония ввода в состав ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-610 "Якутск" (заводской номер 01619) проекта 06363, построенной на АО "Адмиралтейские верфи". Санкт-Петербург, 11.06.2025.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и ТАСС

Начальник управления администрации президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов отметил, что при строительстве каждого корабля использовались отечественные разработки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Российские кораблестроители сдали по итогам 2025 года 19 кораблей и 3 подводные лодки для ВМФ РФ. Об этом сообщил начальник управления администрации президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов.

"В 2025 году наши корабелы сдали 19 различных надводных кораблей и судов, а также три подводные лодки, включая современный стратегический атомный подводный ракетоносец "Князь Пожарский", у которого нет аналогов в мире, <…> и построенные на "Адмиралтейских верфях" две новые неатомные подлодки "Якутск" проекта "Варшавянка" и "Великие Луки" модернизированного проекта "Лада", - сказал Евтухов после церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке "Великие Луки" на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге.

Евтухов подчеркнул, что при строительстве каждого корабля использовались отечественные разработки. Импортозамещение в ВМФ достигло практически 100%, отметил он.

"Еще раз хочу сказать, у нас самый современный военно-морской флот. Это подтверждается не только российскими, но и международными экспертами", - заключил Евтухов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 05:16
  • 12189
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"
  • 16.12 17:45
  • 1
В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу
  • 16.12 16:51
  • 1
«Авиаремонт»: крушение АН-22 под Иваново используют для очернения авиационной отрасли
  • 16.12 16:22
  • 1
Генпрокуратура потребовала национализировать поставщика Вооруженных сил России
  • 16.12 15:48
  • 3
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 16.12 11:42
  • 4
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 16.12 04:46
  • 16
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России