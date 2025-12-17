В Италии приступили к постройке четвертой субмарины нового поколения

На верфи компании Fincantieri в Муджиано (провинция Ла-Специя) состоялась церемония первой резки стали для производства четвертой дизель-электрической подлодки класса U212 NFS (Near Future Submarine), предназначенной для ВМС Италии. Как уточняет Naval News, проект реализуется под эгидой европейской Организации по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR).

В церемонии участвовали начальник департамента подводного флота Генштаба ВМС Италии контр-адмирал Франческо Милаццо, руководитель программы OCCAR U212 NFS Дечио Тринка, глава подразделения военно-морского судостроения Fincantieri Эудженио Сантагата и директор верфи в Муджиано Антонио Кинтано.

Проект дизель-электрической подлодки U212 NFS, Италия Fincantieri

Напомним, что Fincantieri получила заказ на поставку итальянскому флоту двух подлодок типа U212 NFS в феврале 2021 года. Условия контракта включали опцион на постройку дополнительной пары таких ДЭПЛ, который позднее и был активирован.

Это соглашение стало развитием программы U212A, реализованной Fincantieri совместно с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems. В рамках нее ВМС Италии с 2006 по 2017 годы получили четыре подводные лодки класса "Сальваторе Тодаро", построенные по модифицированному проекту "Тип-212", разработанному немецкой компанией Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW). Еще шесть подлодок получили ВМС Германии.

Постройка головной подлодки типа U212 NFS для ВМС Италии стартовала в январе 2022 года. Резка стали для корпуса второй субмарины состоялась в июне 2023 года, а для третьей – в июне 2024-го. Ожидается, что подлодки будут передавать итальянскому флоту в 2027, 2029, 2030 и 2032 годах соответственно.

В пресс-службе Fincantieri отмечают, что подлодки U212 NFS получат значительные модификации конструкции по сравнению с U212A. Их оснастят системой управления и контроля нового поколения, обновленной воздухонезависимой силовой установкой с литий-ионными топливными элементами итальянского производства, что сделает субмарины одними из самых малозаметных ДЭПЛ в мире. Создатели утверждают, что подлодки смогут находиться под водой без всплытия до трех недель.

Субмарины U212 NFS по сравнению с U212А удлинят на 1,2 метра, до 58,3 метра. Их оснастят обновленным комплектом боевых систем, боевым информационным центром новой конфигурации и модернизированной ГАС.

Субмарины получат шесть 533-мм аппаратов для модернизированных тяжелых торпед Black Shark Advanced производства итальянской группы Leonardo. Кроме того, предполагается, что ДЭПЛ смогут запускать противокорабельные ракеты, однако пока неизвестно, какие именно ПКР включат в арсенал подлодок.