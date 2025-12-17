Войти
Американский авианосец USS Nimitz отправят на утилизацию

164
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американский авианосец USS Nimitz в последний раз вернется в порт приписки, после чего корабль будет отправлен на утилизацию. Перед возвращением на военно-морскую базу Китсап USS Nimitz, являющийся старейшим американским авианосцем, совершит короткую остановку на военно-морском складе Индиан-Айленд.

Как сообщает издание Stars and Stripes, в общей сложности с борта «Нимица» было совершено более 8500 вылетов, в ходе которых самолеты и вертолеты налетали около 17 тысяч летных часов. Авианосец был введен в строй 3 мая 1975 года — через три дня после падения Сайгона и был развернут в акватории Средиземного моря. С тех пор «Нимиц» принимал участие в ходе конфликтов в Ближневосточном регионе и Северной Африке. Решение отправить USS Nimitz на утилизацию было принято еще несколько лет назад, однако впоследствии срок службы авианосца был продлен из-за проблем с вводом в эксплуатацию USS Gerald R. Ford.

Поскольку в настоящее время ВМС США не нашли способа превратить отслуживший свой срок «Нимиц» в корабль-музей, не рискуя при этом радиоактивным загрязнением, авианосец будет отправлен на утилизацию. При этом ключевая проблема, которую нужно решить для полной утилизации USS Nimitz, заключается в наличии на авианосце двух атомных реакторов A4W с ядерным топливом. Исходя из того, что американские законы требуют, чтобы эти работы проходили с минимальным вредом для окружающей среды, вероятнее всего, корабль попросту оставят на заводе HII, где продолжат обслуживать ядерные компоненты авианосца. Также не исключена продажа «Нимица» частной компании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
HII
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
ЯО
