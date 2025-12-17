Американский авианосец USS Nimitz отправят на утилизацию

Источник изображения: topwar.ru

Американский авианосец USS Nimitz в последний раз вернется в порт приписки, после чего корабль будет отправлен на утилизацию. Перед возвращением на военно-морскую базу Китсап USS Nimitz, являющийся старейшим американским авианосцем, совершит короткую остановку на военно-морском складе Индиан-Айленд.

Как сообщает издание Stars and Stripes, в общей сложности с борта «Нимица» было совершено более 8500 вылетов, в ходе которых самолеты и вертолеты налетали около 17 тысяч летных часов. Авианосец был введен в строй 3 мая 1975 года — через три дня после падения Сайгона и был развернут в акватории Средиземного моря. С тех пор «Нимиц» принимал участие в ходе конфликтов в Ближневосточном регионе и Северной Африке. Решение отправить USS Nimitz на утилизацию было принято еще несколько лет назад, однако впоследствии срок службы авианосца был продлен из-за проблем с вводом в эксплуатацию USS Gerald R. Ford.

Поскольку в настоящее время ВМС США не нашли способа превратить отслуживший свой срок «Нимиц» в корабль-музей, не рискуя при этом радиоактивным загрязнением, авианосец будет отправлен на утилизацию. При этом ключевая проблема, которую нужно решить для полной утилизации USS Nimitz, заключается в наличии на авианосце двух атомных реакторов A4W с ядерным топливом. Исходя из того, что американские законы требуют, чтобы эти работы проходили с минимальным вредом для окружающей среды, вероятнее всего, корабль попросту оставят на заводе HII, где продолжат обслуживать ядерные компоненты авианосца. Также не исключена продажа «Нимица» частной компании.