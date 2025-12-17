Войти
Андреевский флаг подняли на дизель-электрической подлодке «Великие Луки»

Источник изображения: Фото: t.me/polyakov_kv

На неатомной подводной лодке «Великие Луки» состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага, что ознаменовало вступление корабля в состав Военно-морского флота России. Об этом 16 декабря заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.


«Санкт-Петербург, выполняя поручение президента [России Владимира Путина], продолжает пополнять Военно-морской флот России современными боевыми кораблями. Несмотря на санкционное давление и сложную геополитическую обстановку, петербургские корабелы уверенно реализуют самые сложные проекты», — отметил он в своем Telegram-канале.

Поляков отметил, что подлодка была построена на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, который сохраняет статус центра неатомного подводного кораблестроения. «Великие Луки» являются представителем новейшей серии 677, разработанной для выполнения различных задач в прибрежных водах. Экипажу подлодки пожелали успешной службы и «семи футов под килем».

В Северодвинске 1 ноября на предприятии АО «Производственное объединение «Севмаш» на воду была спущена новая российская атомная подводная лодка «Хабаровск». Субмарина предназначена для охраны морских рубежей России и защиты национальных интересов страны в различных районах Мирового океана.


Газета Financial Times (FT) 9 ноября заявила, что лодка «Хабаровск» станет ключевой проблемой для ВМФ Великобритании в ближайшие годы. Отмечается, что спуск российской атомной субмарины в ноябре спровоцировал резонанс в оборонных кругах.

