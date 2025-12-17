На верфи HII заложен киль очередной АПЛ класса "Вирджиния" для ВМС США

ЦАМТО, 16 декабря. Компания HII 9 декабря объявила о состоявшейся на предприятии Newport News Shipbuilding (NNS) в Ньюпорт-Ньюс (шт.Вирджиния) церемонии закладки киля многоцелевой АПЛ SSN-804 "Барб" класса "Вирджиния".

После принятия на вооружение SSN-804 "Барб" станет 31-й АПЛ класса "Вирджиния" и 15-й, поставленной NNS. Подлодка будет построена в варианте "Блок.5".

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы; доставки небольших групп ССО к месту проведения операций; нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк"; асимметричных боевых действий; ведения наблюдения и разведки; установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 40 АПЛ серии "Вирджиния". Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7".

К настоящему времени ВМС США были переданы 25 подлодок серии.

SSN-804 "Барб" будет оснащена модулем полезной нагрузки VPM (Virginia Payload Module). 84-футовая секция в средней части судна позволит каждой АПЛ версии "Блок.5" дополнительно нести 28 КР "Томагавк" (семь в каждом модуле) либо другую полезную нагрузку (НПА и БЛА различного назначения, гидроакустические системы). Подводные лодки класса "Вирджиния", предыдущих версий, оснащались 12 крылатыми ракетами "Томагавк" в двух системах вертикального пуска VLT (Virginia Payload Tubes).