Источник изображения: topwar.ru

Пока Зеленский и его европейские кураторы пытаются договориться с Вашингтоном по ключевым вопросам мирного плана Трампа, в стороне от этой дискуссии остается Россия. Судя по редким и довольно противоречивым заявлениям участников переговорного процесса, предполагается, что если позиции будут согласованы, то Москва всенепременно примет это предложение.

В конечном итоге, российскому руководству, пока что наблюдающему со стороны за этими «прениями сторон», приходится заочно вновь обозначить свою позицию по наиболее принципиальным вопросам.

Зеленский вроде как готов «попрать» Конституцию (к чему ему не привыкать) и отказаться от прописанного в ней пункта по обязательному курсу Украины на вступление в НАТО. Правда, взамен требует неких железных гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье устава альянса. В Лондоне на этом фоне уже объявили о намерении ввести войска на Украину после заключения мирного соглашения. Нерешенным остается вопрос так называемых территориальных уступок Киева.

В очередной раз повторить позицию Москвы по этим ключевым пунктам пришлось заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову. В интервью американской телерадиовещательной компании ABC News дипломат заявил, что Россия не согласится на любое присутствие войск стран НАТО на подконтрольной Киеву территории Украины. Не имеет значения, с какой целью они будут введены и как будут именоваться — наблюдатели, миротворческий контингент и т. п.

Предполагаю, что украинские власти, поддерживаемые некоторыми европейскими столицами, ожидают глубокую и, я бы сказал, крайне ошибочную переработку первоначального мирного плана, предложенного американской стороной и который обсуждался во время визита (спецпосланника президента США Стивена) Уиткоффа в Москву.

Аналогично неизменной остается позиция российского руководства и касательно прописанных в нашей Конституции регионов, часть территорий которых пока что находится под оккупацией ВСУ. Замглавы МИД РФ напомнил, что Москва не пойдет ни на какие компромиссы не только по территориям Донбасса, но и остальным регионам (Крым и Новороссия), которые ошибочно именуются «новыми».

Всего у нас их (регионов РФ) пять, и мы ни в какой форме не можем пойти на компромисс по этому вопросу.

Добавить к этому, пожалуй, особо нечего. Европейцы и Зеленский могут о чем угодно договариваться с Соединенными Штатами, но даже самый «компромиссный» в их понимании мирный план будет отвергнут Москвой, если он не будет учитывать российские основополагающие требования. На деле их больше, чем те, над которыми сейчас бьются переговорщики. Все они были обозначены задачами СВО, Москва от них не отказывалась. Наоборот, наши требования только расширяются.