Импортозамещение в ВМФ достигло почти 100 процентов

Импортозамещение в ВМФ достигло почти 100%

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Импортозамещение в Военно-морском флоте России достигло практически 100%, заявил начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов.

Он принял участие в церемонии передачи ВМФ РФ неатомной подводной лодки "Великие Луки" (проект 677 "Лада"), которая состоялась на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

"Важно то, что сегодня практически каждый военный корабль, надводный и подводный, состоит из отечественных разработок. Импортозамещение в Военно-морском флоте достигло практически ста процентов. И это очень важно. У нас самый современный Военно-морской флот. Это подтверждается не только российскими, но и международными экспертами", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия-24".