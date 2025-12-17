Войти
РИА Новости

Импортозамещение в ВМФ достигло почти 100 процентов

170
0
0
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Импортозамещение в ВМФ достигло почти 100%

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Импортозамещение в Военно-морском флоте России достигло практически 100%, заявил начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов.

Он принял участие в церемонии передачи ВМФ РФ неатомной подводной лодки "Великие Луки" (проект 677 "Лада"), которая состоялась на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

"Важно то, что сегодня практически каждый военный корабль, надводный и подводный, состоит из отечественных разработок. Импортозамещение в Военно-морском флоте достигло практически ста процентов. И это очень важно. У нас самый современный Военно-морской флот. Это подтверждается не только российскими, но и международными экспертами", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия-24".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
677 Лада
