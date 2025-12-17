Войти
США и Израиль объединились для создания оптоволоконного FPV-дрона

Источник изображения: topwar.ru

Компании Neros Technologies (США) и Kela Technologies (Израиль) объединились для создания «первого в мире» оптоволоконного FPV-дрона, соответствующего требованиям NDAA (примерный американский аналог российского ГОСТ РВ).

Разработанный ими на базе обычного FPV-дрона Archer квадрокоптер получил обозначение Archer Fiber («Волоконный лучник»). В нём сочетается оптоволоконное управление с устойчивой к помехам электроникой. Как заявляется, вскоре он поступит на вооружение.

Указывается, что конструкция нового БПЛА отличается от типичных оптоволоконных дронов, в которых часто используются коммерческие FPV-камеры и электроника китайского происхождения:

Оптоволоконное управление обеспечивает связь, точность и смертоносность даже в условиях самых сильных радиоэлектронных помех. Это то, что нужно в больших масштабах США и их союзникам.

Как заявляют разработчики, первые образцы уже развернуты в «ряде стран-партнёрах по оборонному сотрудничеству» для проверки боевых характеристик:

Объединив американскую оборонную промышленность с израильской изобретательностью, проверенной на поле боя, мы обеспечиваем беспрецедентно быстрое развитие боевых возможностей.

Производитель сообщил, что готов принять предварительные заказы на поставку Archer Fiber.

