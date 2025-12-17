ЦАМТО, 16 декабря. Люксембург рассматривает возможность приобретения зенитного ракетного комплекса дальнего действия SAMP/T NG в рамках европейской программы SAFE (Security Action for Europe).

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на сообщение газеты La Lettre от 15 декабря, Люксембург изучает возможность приобретения ЗРК SAMP/T NG в рамках текущего обзора оборонных возможностей. Оценка проводится в рамках механизма Европейского Союза в области безопасности SAFE, который поддерживает совместные оборонные закупки с использованием общих финансовых инструментов. Однако до настоящего времени Люксембург публично не объявлял о каком-либо решении о приобретении ЗРК.

Дискуссия проходит параллельно с запуском европейской программы SAFE, призванной облегчить крупномасштабные инвестиции в оборону посредством общих финансовых инструментов, отдавая предпочтение европейским производителям. В этой новой концепции интерес Люксембурга рассматривается как часть более широкой переоценки того, как малые государства вносят вклад в НАТО и европейскую интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону не через боевую авиацию, а через развертываемые и совместимые наземные системы ПВО/ПРО. Дискуссия также отражает динамику оборонной политики стран Бенилюкса, поскольку выбор Люксембурга тесно связан с сотрудничеством с Бельгией и Нидерландами, где подобные закупки также обсуждаются.

Согласно La Lettre, производитель SAMP/T NG консорциум Eurosam (совместное предприятие MBDA и Thales) рассматривает Люксембург в качестве потенциального заказчика после официального выбора Дании этой системы 12 сентября 2025 года. Хотя любой заказ Люксембурга будет ограничен по размеру из-за географического положения страны и структуры Вооруженных сил, он все же будет иметь стратегическое значение, закрепляя систему SAMP/T NG в системе безопасности стран Бенилюкса. Система SAMP/T NG напрямую конкурирует с "Пэтриот" в нескольких европейских странах, включая Бельгию и Нидерланды.