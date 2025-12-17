ВС Литвы приняли на вооружение 84-мм гранатометы М4 "Карл-Густав"

ЦАМТО, 16 декабря. МНО Литвы объявило о принятии на вооружение заказанных в рамках подписанного в конце 2024 года контракта 84-мм ручных противотанковых гранатометов М4 "Карл-Густав".

Как заявлено, гранатомет "Карл Густав" предназначен для поражения бронетехники и живой силы противника. Система прошла испытания в боевых условиях и доказала свою эффективность.

Как сообщал ЦАМТО, впервые гранатометы линейки "Карл Густав" были закуплены совместно Эстонией, Латвией и Литвой в 2007 году по результатам проведенного тендера.

В декабре 2024 года Министерство национальной обороны Литвы заключило со шведской компанией SAAB Bofors Dynamics AB контракт на поставку в целях укрепления обороноспособности страны партии гранатометов "Карл-Густав" новой версии М4 и запасных частей к ним. Стоимость закупки составила 14 млн. евро.

Последняя версия 84-мм гранатомета "Карл Густав" отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, что на 30% легче, чем М3, и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Эффективная дальность стрельбы – от 300 до 2100 м в зависимости от используемых боеприпасов. Новая версия совместима со всеми типами боеприпасов, разработанными ранее.

С момента первой демонстрации в 2014 году Saab подписала контракты на поставку гранатометов "Карл Густав" версии M4 с 24 странами мира.