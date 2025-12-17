Войти
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения

В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли центр практической подготовки для машиностроения в Печатниках на базе особой экономической зоны "Технополис Москва". Как сообщает ТАСС, в открытии также приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Центр практической подготовки машиностроения завершает цикл создания центров подготовки специалистов для отрасли. Мы этим центром закрываем проблему дефицита кадров, завершаем технологическое обустройство этих центров и обеспечиваем высокое качество подготовки на самом современном уровне", – сказал Сергей Собянин в ходе открытия.

Гибкая автоматизированная ячейка

Отраслевое.РФ


Мэр столицы отметил, что сейчас в Москве требуется 75% специалистов со средним профессиональным образованием, всего 15% – с высшим образованием. Для этого была поставлена задача к 2030 году в два раза увеличить количество выпускников СПО, а общий контингент довести до 420 тысяч – почти 60% от высшего образования.

"В этом году мы уже увеличили в два раза количество учащихся СПО – с 19 до 38 тысяч, благодаря закону, который был принят и позволил безболезненно переходить в колледжи. И самое главное, сделали обучение привлекательным – обновили образовательные программы, сделали на 70% практические занятия начиная с первого курса, сократили время обучения с четырех до трех лет. Важно, что, например, в системе подготовки машиностроителей, практически все они учатся по целевому набору и имеют гарантированное трудоустройства", – подчеркнул мэр.

Собянин напомнил, что все практические лаборатории обновлены уже на 70%. По его словам, через два года уровень обновления достигнет 100%.

В свою очередь глава министерства просвещения Сергей Кравцов отметил, что прием и число обучающихся на специальности, касающиеся машиностроения, увеличились в целом по стране.

"Почему ребята идут в колледжи и выбирают в том числе машиностроение? Прежде всего, работает система профориентации, которая с 2023 года существует и успешно реализуется во всех регионах, в том числе и в Москве. Отдельный акцент делаем на машиностроении с нашими ведущими компаниями", – сказал он.

Новый центр организован как инновационное пространство для практической подготовки высококвалифицированных кадров со средним профессиональным образованием в сфере машиностроения с учетом потребностей экономики Москвы. Передовые программы обучения, оснащенные самым современным оборудованием мастерские, тесное сотрудничество с будущими работодателями обеспечат высокое качество подготовки востребованных специалистов.

Площадь центра превышает 3000 кв. метров, что позволяет организовать обучение более 1500 человек в год. За 2 года и 10 месяцев каждый студент пройдет углубленную практическую подготовку общим объемом 2000 часов. Это около 65% от общего времени, отведенного на отработку профессиональных навыков.

Центр размещен на одной территории с промышленными партнерами – будущими работодателями. Мастеров от резидентов ОЭЗ будут привлекать для обучения студентов, а студенты, в свою очередь, будут решать реальные производственные задачи. Весь цикл изготовления деталей здесь будет осуществляться с помощью российского программного обеспечения, отмечает ТАСС.

