В России испытали альтернативу GPS-навигации

Российские специалисты провели испытания прототипа системы сверхточного бесспутникового позиционирования и навигации "Ариадна", подана заявка на регистрацию изобретения. Об этом ТАСС сообщили в Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Основа технологии – наземные базовые станции – радиомаяки, передающие координаты приемникам на борту беспилотников и других транспортных средств. Система корректирует геопозицию без связи со спутниками благодаря алгоритму расчета собственной разработки", – пояснили в НТИ.

Там уточнили, что, в отличие от других отечественных решений и зарубежных аналогов, технология имеет точное позиционирование до 15–20 см.

"Разработчики отмечают, что решение в восемь раз превосходит точность GPS и подходит для защиты от имитационных (спуфинговых) сигналов и преднамеренных помех", – добавили в организации.

По словам основателя компании перспективного портфеля фонда НТИ Евгения Мандельштама, высокая точность позиционирования повысит автономность навигации, включая управление наземными и воздушными беспилотниками.

"Позволит агродронам и комбайнам качественно выполнять работу с сантиметровой точностью в движении. Наш проект укрепляет технологическое лидерство, развивает суверенную навигацию для БАС. По маякам "Ариадны" дроны смогут выполнять аэродоставку грузов и сформируют "дрон-шоссе" для автономной логистики. А у людей будут исправно работать онлайн-карты и навигационные сервисы – даже когда специальные службы заглушат GPS для защиты от дронов-нарушителей", – рассказал Мандельштам.

В организации также сообщили, что технологическое решение универсально и подойдет для уточнения навигационной информации, организации аэрологистики и роевого управления, работ в сельском хозяйстве. Компоненты и ПО на 100% произведены в России.

"Технология проходит доработку перед пилотированием в 2026 году. В планах компании пилотный запуск в одном из регионов в рамках экспериментально-правового режима. А также интеграция технологии в работу одного из крупнейших агропромышленных комплексов страны", – подчеркнули в фонде НТИ.