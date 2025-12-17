«Росатом» запустил первую в России гигафабрику литий-ионных батарей

Источник изображения: topwar.ru

«Росатом» вывел в опытно-промышленный режим первую в стране гигафабрику литий-ионных накопителей энергии. Производство разместилось в Неманском районе Калининградской области и сразу задало высокую планку: это полноценный завод полного цикла – от химии для ячеек до готовых батарей и модулей.

Масштаб впечатляет. Мощность предприятия – 4 ГВт*ч совокупной емкости в год. Речь идет примерно о 1,5 миллионах зарядных модулей или десятках тысяч тяговых батарей для электромобилей.

Завод рассчитан не только на транспорт. Здесь смотрят шире: энергетика, складская техника, логистика, промышленное оборудование. По сути, это попытка собрать вокруг аккумуляторов собственную экосистему – от производства до применения.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев называет проект прорывом и примером технологической самостоятельности производства. Логика простая: накопители энергии сегодня – это база для десятков отраслей. Если страна умеет делать такие вещи сама, цепочка выстраивается дальше – от добычи сырья до переработки и утилизации.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных говорит о самом крупном промышленном проекте за последнее десятилетие. Уже сейчас на площадке работают сотни специалистов, а по мере выхода на полную мощность работников станет заметно больше.

Власти рассчитывают, что завод подтянет за собой восток области – рабочие места, инфраструктуру.

Без поддержки государства такой проект вряд ли вообще появился бы. Особая экономическая зона, субсидии, инвестконтракт, льготное финансирование – все это стало важной частью реализации фабрики.