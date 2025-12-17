Швейцария сократит количество закупаемых F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 16 декабря. Швейцария сократит количество приобретаемых истребителей F-35A "Лайтнинг-2" компании Lockheed Martin, так как США отказались от условий сделки по фиксированной цене, запрошенной Берном.

Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии (DDPS) 12 декабря заявило, что вместо запланированной закупки 36 F-35A оно приобретет меньше, но "максимально возможное количество" самолетов, которое сможет получить за 6 млрд. швейцарских франков (7,5 млрд. долл.), выделенных на закупку в рамках программы Air2030.

"В связи с прогнозируемыми дополнительными расходами с точки зрения бюджетной политики невозможно сохранить первоначально запланированное количество в 36 истребителей F-35A. Решение федерального совета не требует дополнительного займа и соответствует воле швейцарского народа", – говорится в заявлении министерства.

Как отмечается в заявлении, швейцарское правительство летом этого года пыталось договориться с США о заключении долгосрочного соглашения, однако переговоры не привели к положительному результату, поскольку Вашингтон ссылался на дополнительные расходы, связанные с инфляцией, изменением цен на сырье и другими факторами.

Дополнительные расходы, о которых сообщили США в рамках программы "Иностранные военные продажи", оцениваются в 1,3 млрд. швейцарских франков (1,56 млрд. долл.) и превышают утвержденный финансовый потолок, а любое увеличение финансирования потребует нового парламентского разрешения.

Федеральный совет поручил Министерству обороны до конца января представить расстановку приоритетов в отношении потребностей на 2026/27 финансовый год, чтобы определить, сколько самолетов реально можно приобрести в рамках бюджета в 6 млрд. швейцарских франков.

Рост затрат тесно связан со спецификой программы "Иностранные военные продажи", в рамках которой цены на самолеты определяются по партиям производства, а не гарантируются как единая фиксированная сумма на протяжении всей программы производства заказанных машин. В дополнение к инфляции в США, ростом цен на сырье и тарифной политикой США, повлиявшими на пересмотр сметы расходов, в июле 2025 года США ввели 39-процентную пошлину на швейцарский экспорт, что усилило политическое и финансовое давление на программу F-35A. Переговоры между Швейцарией и США о толковании соглашения о фиксированной цене завершились безрезультатно в августе 2025 года. Это побудило Берн рассмотреть альтернативные варианты действий, в том числе сокращение количества самолетов, пересмотр компенсационных соглашений или поиск дополнительных кредитов.

Вопросы, связанные с жизненным циклом самолетов, также стали предметом споров. По оценкам, затраты на эксплуатацию и поддержку составят 15,5 млрд. швейцарских франков (18,65 млрд. долл.) в течение 30 лет, при этом никаких гарантий долгосрочной стабильности затрат не предусмотрено. Швейцария уже выплатила 700 млн. швейцарских франков (842 млн. долл.) в рамках программы и планировала перевести еще 300 млн. швейцарских франков (361 млн. долл.), что ограничивает возможность выхода из программы без финансовых последствий.

Как уже сообщал ЦАМТО, Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии 19 сентября 2022 года сообщило, что национальный директор по вооружениям Мартин Зондереггер и руководитель программы закупки F-35A Дарко Савич подписали контракт на поставку 36 самолетов F-35A "Лайтнинг-2". Власти США подписали соглашение о закупке ранее.

Общая стоимость заказа составляет 6,035 млрд. швейцарских франков – максимальная сумма, одобренная жителями Швейцарии в ходе референдума. Как планируется, поставка истребителей будет выполнена в период с 2027 по 2030 гг. Самолеты должны заменить устаревшие F/A-18C/D "Хорнет" и F-5E/F "Тайгер-2".

Решение о закупке F-35A было основано на всесторонней технической оценке предложений четырех кандидатов, включая Германию ("Тайфун" компании Airbus), Францию ("Рафаль" компании Dassault Aviation) и США (F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing и F-35A "Лайтнинг-2" Lockheed-Martin). На момент подачи заявок в феврале 2021 года затраты на закупку были оценены в 5,068 млрд. швейцарских франков, что существенно ниже выделенного бюджета в 6 млрд. швейцарских франков.

Помимо самолетов, стоимость закупки включает специальное оборудование, оружие и боеприпасы, логистический пакет, системы планирования операций, системы обучения и начальную подготовку личного состава. Кроме того, включены расходы на интеграцию истребителей в систему командования и боевого управления, сопутствующие услуги, риски, инфляцию в стране производителе (США), а также НДС.

Глава программы Air2030 Питер Винтер и руководитель программы F-35 Дарко Савич также подписали компенсационное соглашение с корпорацией Lockheed Martin, которое создало основу для заключения американским производителем офсетных соглашений с предприятиями швейцарской промышленности. Таким образом, швейцарские компании должны получить заказы на сумму около 2,9 млрд. швейцарских франков.

Швейцария закупает самолеты по программе "Иностранные военные продажи" у правительства США, которое само заключает контракты с компанией-производителем (Lockheed Martin).

Кроме того, Швейцария и США согласовали конкретный пункт и подписали отдельную декларацию, в которой установлено, что стоимость закупки является фиксированной.