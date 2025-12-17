«Ударит по Москве из Лондона»: подробности о гиперзвуковой ракете США Dark Eagle

Источник изображения: topwar.ru

Dark Eagle («Тёмный орёл», LRHW) армии США представляет собой ракету-носитель с планирующим блоком C-HGB, который двигается на гиперзвуковых скоростях (более 5 Махов), маневрируя в атмосфере Земли.

На днях в Пентагоне сообщили подробности об этом изделии, указав, что дальность действия Dark Eagle составляет 3500 км (при этом ранее заявлялось о 2775 км), которые ракета способна преодолеть за 20 минут:

Эта дистанция позволяет нанести удар по материковому Китаю с Гуама, или по Москве из Лондона, либо по Тегерану из Катара.

Траектории полёта различных классов ракет:

Источник изображения: topwar.ru

Боеголовка воздействует на цель комбинированным способом: за счёт колоссальной энергии кинетического удара и посредством разброса на площади с «большую парковку» поражающих элементов, которые содержатся в осколочно-фугасном снаряде массой менее 13,6 кг: это меньше, чем у УРВВ AIM-120 (18,1 кг у поздних модификаций).

ПУ Dark Eagle:

Источник изображения: topwar.ru

После нескольких лет неудач первый успешный испытательный пуск ракеты состоялся в июне 2024 года, после чего началось её развёртывание в войсках.

Как было заявлено военными, сейчас производится одна ракета Dark Eagle в месяц, но целевой показатель составляет два экземпляра или 24 единицы в год. Первая батарея уже размещена в Форт-Льюисе (штат Вашингтон), вторая должна до конца 2025 года поступить в Форт-Либерти (Северная Каролина).