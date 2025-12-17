Войти
В ГрВ "Запад" испытали станцию РЭБ на наземной робототехнической платформе "Курьер"

НРТК «Курьер»
НРТК «Курьер».
Источник изображения: dzen

ЦАМТО, 16 декабря. Военнослужащие ГрВ "Запад" испытали передвижную станцию РЭБ на базе наземной робототехнической платформы "Курьер", сообщили в Минобороны РФ.

"Специалисты роты радиоэлектронной борьбы 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" провели испытания передвижной станции радиопомех на базе наземного роботизированного комплекса "Курьер", – говорится сообщении.

Отмечается, что они проверили работу станции на различных режимах против FPV-дронов, определили эффективную дальность подавления и особенности работы комплекса в сложных условиях современных боевых действий. Кроме того, были проверены запас хода, скорость передвижения, проходимость шасси и время автономной работы станции без дозарядки.

Установленная на шасси НРТК "Курьер" станция радиопомех решает проблему радиопротиводействия беспилотникам различного типа непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения. Возможность дистанционного управления по различным каналам позволяет расчету станции находиться на безопасном удалении без необходимости визуального контроля работы, отмечает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
РТК
