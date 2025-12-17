Войти
Ярославль в 2026 году станет постоянным местом дислокации полка ВДВ

В Ярославле завершается строительство военного городка для 299-го парашютно-десантного полка, входящего в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщили в правительстве области.

«В следующем году Ярославль станет постоянным местом дислокации этого прославленного полка. Строительство военного городка идет с опережением графика. До конца года специалисты завершат внешний контур и начнут внутренние работы»,— написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

Накануне состоялась встреча господина Евраева с полковником, заместителем командующего Воздушно-десантными войсками по строительству и расквартированию Александром Марковым и руководством 299-го парашютно-десантного полка, основной темой которой стала комплексная программа дислокации полка в городе.

Впервые о строительстве военного городка стало известно еще в августе 2023 года. Тогда мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что сейчас полк находится в зоне СВО и идет подготовка к его размещению на территории Ярославля. Пополнять полк намерены местными жителями. Возведение военного городка стартовало в начале 2025 года. Предварительно мэрия передала в собственность РФ под строительство два крупных земельных участка на территории бывшей военной базы, позже были переданы еще три участка и шесть объектов недвижимости.

Алла Чижова


На объектах Минобороны России началась подготовка к обеспечению жизнедеятельности военных городков в новогодние праздники

Работники жилищно-коммунальной службы № 14 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Московскому военному округу начали подготовительные мероприятия, гарантирующие оперативное принятие решений по устранению возможных аварийных ситуаций на эксплуатируемых объектах города Рыбинска и Рыбинского муниципального района Ярославской области.

Для обеспечения стабильного прохождения новогодних праздничных дней проведена проверка аварийно-ремонтных бригад, а также наличие аварийного запаса материалов, необходимого для устранения технологических нарушений.

Все котельные, находящиеся в зоне ответственности ЖКС, полностью обеспечены топливными ресурсами и работают в плановом режиме. На всех объектах организовано круглосуточное дежурство, усилен режим повседневной жизнедеятельности и меры пожарной безопасности, а также проверены средства связи оперативно-диспетчерского подразделения. Ни один из объектов Минобороны России не останется без внимания.

