Приблизиться к С-400: ЗРК Patriot сможет перехватывать цели на «догонных» курсах

Источник изображения: topwar.ru

Армия США сообщила, что переход на новые перехватчики и пусковые установки позволит ЗРК Patriot поражать цели, уже пролетевшие над позицией комплекса или находящиеся позади него. В настоящее время система не в состоянии этого делать без физического перемещения ПУ, что создаёт трудности при борьбе с воздушными целями.

Сейчас перехватчики Patriot не способны работать на догонных курсах, что вызвано двумя основными причинами. Во-первых, ПУ M903 имеют наклонную конструкцию (38°), в связи с чем ЗУР запускается под углом. Это требует физической ориентации ПУ в общем направлении цели перед стартом, чтобы ракета сразу полетела в нужный сектор, а не тратила драгоценную энергию на резкий разворот на 180°. Во-вторых, хотя сама ПУ может поворачиваться, она должна находиться в пределах сектора обзора радара, который составляет всего 90°. Вся батарея развёртывается так, чтобы этот 90-градусный сектор был направлен в сторону основной угрозы.

На днях командование армии сообщило, что ведётся работа над созданием новой ПУ, наклон которой, как можно понять, будет уменьшен:

Универсальная автономная многодоменная пусковая установка (CAML), которую мы разрабатываем, будет более вертикальной.

Также стартует программа по созданию дальнобойной высотной ЗУР:

Все наши цифровые симуляции показывают, что с этим новым перехватчиком у нас появится возможность работать догоняющим курсом. У него будет достаточно кинетической энергии для этого.

Как указывается в американской прессе, многие ЗРК, стоящие на вооружении по всему миру, в том числе российский С-400 и китайский HQ-9, оснащены ПУ, которые запускают перехватчики вертикально. Это позволяет им работать как встречным, так и догоняющим курсом. Но ПУ Patriot, изначально имеющие собственный конструктивный профиль, в любом случае не смогут осуществлять вертикальный старт, но могут к нему приблизиться, насколько это технически возможно.

Ранее в этом году военные США официально подтвердили, что «российские тактические усовершенствования, в том числе те, которые позволяют их ракетам менять траекторию и совершать манёвры вместо того, чтобы лететь по традиционной баллистической траектории», создали реальные проблемы для систем Patriot, поставленных ВСУ.

По всей видимости, активное маневрирование российских ракет, а также массированный характер налётов, как раз и вызвали необходимость внесения изменений в ЗРК Patriot.