Войти
Военное обозрение

Приблизиться к С-400: ЗРК Patriot сможет перехватывать цели на «догонных» курсах

163
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Армия США сообщила, что переход на новые перехватчики и пусковые установки позволит ЗРК Patriot поражать цели, уже пролетевшие над позицией комплекса или находящиеся позади него. В настоящее время система не в состоянии этого делать без физического перемещения ПУ, что создаёт трудности при борьбе с воздушными целями.

Сейчас перехватчики Patriot не способны работать на догонных курсах, что вызвано двумя основными причинами. Во-первых, ПУ M903 имеют наклонную конструкцию (38°), в связи с чем ЗУР запускается под углом. Это требует физической ориентации ПУ в общем направлении цели перед стартом, чтобы ракета сразу полетела в нужный сектор, а не тратила драгоценную энергию на резкий разворот на 180°. Во-вторых, хотя сама ПУ может поворачиваться, она должна находиться в пределах сектора обзора радара, который составляет всего 90°. Вся батарея развёртывается так, чтобы этот 90-градусный сектор был направлен в сторону основной угрозы.

На днях командование армии сообщило, что ведётся работа над созданием новой ПУ, наклон которой, как можно понять, будет уменьшен:

Универсальная автономная многодоменная пусковая установка (CAML), которую мы разрабатываем, будет более вертикальной.

Также стартует программа по созданию дальнобойной высотной ЗУР:

Все наши цифровые симуляции показывают, что с этим новым перехватчиком у нас появится возможность работать догоняющим курсом. У него будет достаточно кинетической энергии для этого.

Как указывается в американской прессе, многие ЗРК, стоящие на вооружении по всему миру, в том числе российский С-400 и китайский HQ-9, оснащены ПУ, которые запускают перехватчики вертикально. Это позволяет им работать как встречным, так и догоняющим курсом. Но ПУ Patriot, изначально имеющие собственный конструктивный профиль, в любом случае не смогут осуществлять вертикальный старт, но могут к нему приблизиться, насколько это технически возможно.

Ранее в этом году военные США официально подтвердили, что «российские тактические усовершенствования, в том числе те, которые позволяют их ракетам менять траекторию и совершать манёвры вместо того, чтобы лететь по традиционной баллистической траектории», создали реальные проблемы для систем Patriot, поставленных ВСУ.

По всей видимости, активное маневрирование российских ракет, а также массированный характер налётов, как раз и вызвали необходимость внесения изменений в ЗРК Patriot.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HQ-9
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 05:16
  • 12189
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"
  • 16.12 17:45
  • 1
В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу
  • 16.12 16:51
  • 1
«Авиаремонт»: крушение АН-22 под Иваново используют для очернения авиационной отрасли
  • 16.12 16:22
  • 1
Генпрокуратура потребовала национализировать поставщика Вооруженных сил России
  • 16.12 15:48
  • 3
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 16.12 11:42
  • 4
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 16.12 04:46
  • 16
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России