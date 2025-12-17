Минобороны Китая тестирует квантовую радиостанцию

Источник изображения: topwar.ru
Минобороны Китая решило выйти за рамки использования традиционных средств связи и обращается к квантовым технологиям для улавливания слабых радиосигналов на расстоянии «десятков километров».
НОАК поделилось подробностями прототипа компактной квантовой радиостанции весом чуть более 3 кг, который недавно был протестирован войсками.
Несмотря на то, что квантовое устройство меньше обычных радиоприёмников, оно, как сообщается, не уступает по производительности аналогичным системам. При этом оно достаточно лёгкое и портативное, чтобы его мог переносить один солдат.
Как пояснили разработчики, им удалось повысить чувствительность сигнала и уменьшить размер приёмного узла до нескольких сантиметров:
Традиционные радиостанции могут работать на дальних дистанциях, но они отличаются внушительными габаритами и имеют низкую чёткость сигнала на больших расстояниях. Новое изделие НОАК решает эту проблему с помощью высокочувствительных квантовых датчиков компактного размера.
По словам разработчиков, работая на низкой частоте, новая радиостанция также может затруднить обнаружение и перехват связи неприятелем:
Технология квантовой радиостанции основывается на применении уникальных свойств атомов (так называемых ридберговских атомов) в качестве сверхчувствительной «квантовой антенны». В классическом радио используются металлические антенны, в которых радиоволны создают электрический ток. Электроника преобразует этот ток в звук или данные. Квантовое радио обходится без традиционных металлических антенн и электроники для приёма сигнала.