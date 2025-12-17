Минобороны Китая тестирует квантовую радиостанцию

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Китая решило выйти за рамки использования традиционных средств связи и обращается к квантовым технологиям для улавливания слабых радиосигналов на расстоянии «десятков километров».

НОАК поделилось подробностями прототипа компактной квантовой радиостанции весом чуть более 3 кг, который недавно был протестирован войсками.

Несмотря на то, что квантовое устройство меньше обычных радиоприёмников, оно, как сообщается, не уступает по производительности аналогичным системам. При этом оно достаточно лёгкое и портативное, чтобы его мог переносить один солдат.

Как пояснили разработчики, им удалось повысить чувствительность сигнала и уменьшить размер приёмного узла до нескольких сантиметров:

Этот успешный эксперимент обеспечит новыми средствами связи наши боевые подразделения.

Традиционные радиостанции могут работать на дальних дистанциях, но они отличаются внушительными габаритами и имеют низкую чёткость сигнала на больших расстояниях. Новое изделие НОАК решает эту проблему с помощью высокочувствительных квантовых датчиков компактного размера.

По словам разработчиков, работая на низкой частоте, новая радиостанция также может затруднить обнаружение и перехват связи неприятелем:

В перспективе она будет способна обеспечивать связь в труднодоступной местности, например, в густых лесах.

Технология квантовой радиостанции основывается на применении уникальных свойств атомов (так называемых ридберговских атомов) в качестве сверхчувствительной «квантовой антенны». В классическом радио используются металлические антенны, в которых радиоволны создают электрический ток. Электроника преобразует этот ток в звук или данные. Квантовое радио обходится без традиционных металлических антенн и электроники для приёма сигнала.