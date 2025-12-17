ЦАМТО, 16 декабря. Испания выделила Украине 2 млрд. евро помощи, включая военную поддержку, сообщил 15 декабря премьер королевства Педро Санчес на пресс-конференции.

"Мы выделили 2 млрд. евро помощи Украине, помощи всех видов, в том числе военной", – цитирует "РИА Новости" П.Санчеса.

По его словам, три месяца назад Мадрид создал офис по восстановлению Украины, который займется вопросами реформ и модернизации страны.

Испания с начала конфликта последовательно оказывает Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь, участвуя в общеевропейских программах поддержки Киева, отмечает агентство.