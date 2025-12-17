Войти
KNDS завершила поставку танков "Леопард-2A7HU" ВС Венгрии

ОБТ "Леопард-2A7HU"
ОБТ "Леопард-2A7HU" ВС Венгрии.
Источник изображения: honvedelem.hu

ЦАМТО, 16 декабря. Компания KNDS Deutschland (KNDS) 12 декабря объявила о завершении поставок командованию ВС Венгрии всех заказанных новых ОБТ "Леопард-2A7HU".

Как заявлено, передача 44 танков выполнена в соответствии с условиями контракта. Данному событию был посвящен проведенный в расположении 1-й бронетанковой бригады военный парад, на котором присутствовали министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий и начальник Генерального штаба ВС Венгрии генерал Габор Беренди.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Krauss-Maffei Wegmann (KMW, ныне KNDS Germany) объявила о заключении с правительством Венгрии контракта на поставку 44 новых основных боевых танков "Леопард-2A7HU" (адаптированная версия "Леопард-2A7+") и 24 новых самоходных гаубиц PzH-2000.

Целью закупки, осуществляемой в рамках программы модернизации ВС Венгрии Zrinyi 2026, стала замена 30 танков T-72, поставленных в советский период, и нескольких десятков 152-мм буксируемых гаубиц Д-20. Точная стоимость продажи не раскрывалась. Сообщалось, что она составляет около 160 млрд. форинтов (565 млн. долл.), однако, по оценке, общий бюджет программы может превышать 1,5 млрд. евро.

В комплект поставки ОБТ "Леопард" также входят одна учебная машина для обучения вождению, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Висент-2HU" (WiSENT 2HU), три бронированных танковых мостоукладчика "Легуан 2HU", пакеты логистики и обучения.

Помимо новой техники, грузовых автомашин обеспечения семейств HX и TGS, контракт предусматривал поставку 12 восстановленных танков "Леопард-2A4HU" из числа находившихся на хранении KMW для реализации задач обучения. Эти танки были переданы заказчику в течение 2020 года.

В августе 2023 года в Венгрию временно был ввезен эталонный образец танка "Леопард-2A7HU". Первый серийный ОБТ был доставлен 5 декабря 2023 года. Техника принята на вооружение 11-й танкового батальона 1-й бронетанковой бригады им. Дьердя Клапки (Тата) ВС Венгрии.

Как предполагается, полностью все условия контракта будут выполнены до 2028 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Продукция
Leopard-2
PzH 2000
Т-72
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
2020-й год
