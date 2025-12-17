Войти
В США: Китай может применить аппараты XXLUUV для блокирования Панамского канала

Американские медиа сообщают о том, что Китай начал испытания сверхбольших подводных беспилотников (автономных аппаратов) и это «представляет угрозу для США». Указывается на то, что Китай может использовать свои безэкипажные подводные лодки класса XXLUUV для «блокирования Панамского канала».

Для чего Китаю блокировать Панамский канал, причём именно подводными дронами, объяснений американские военные эксперты предоставить не спешат. Однако добавляют, что применение XXLUUV «не будет нести для китайских военных никаких рисков». Якобы именно поэтому для Китая их (подводных дронов) операция «против» Панамского канала целесообразна.

Добавляется, что КНР может использовать свои безэкипажные субмарины для «атак на западное побережье США».

Беспилотные подлодки XXLUUV способны преодолевать расстояние не менее 10 тысяч морских миль (18 520 км). Они несут на своём борту до 12 торпед, морские мины, управляются по различным каналам обмена данными, включая спутниковый.

Если Китай действительно решит применять такие подводные средства против Панамского канала и западного побережья США, то для блокирования американских ВМС – с тем, чтобы боевые корабли американского флота не смогли помешать проведению гипотетической операции по возвращению под контроль острова Тайвань. Однако в Пекине постоянно повторяют, что в приоритете – политико-дипломатические методы возвращения острова. Остров пока на такой вариант (на контроль Пекином) не соглашается.

