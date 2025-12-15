Войти
Модернизированный эсминец и плавучая база: Иранский флот показал пополнение

Источник изображения: topwar.ru

В состав ВМС КСИР вошло пополнение – модернизированный эсминец Sahand и плавучая база Kurdistan. Соответствующие кадры показаны иранской стороной в сети.

Sahand относится к типу Moudge водоизмещением 1300-1500 т (которое больше характерно для фрегата). Этот проект основан на конструкции британских фрегатов Vosper Mk5 1960-х годов (4 вымпела были получены Исламабадом в 1970-х годах и были отнесены к типу Alvand). В условиях международных санкций Alvand был использован как образец для создания собственных кораблей.

Damavand, головной эсминец проекта Moudge, начал строиться в 2007 году, спущен на воду в 2013 году, вошёл в состав флота в 2015 году. Разбился о волнорез в Каспийском море и затонул во время сильного шторма в январе 2018 года.

Строительство Sahand, второго корабля типа Moudge, началось примерно в 2010 году, спуск на воду состоялся в 2013 году, принят на вооружение в 2018 году. В июле 2024 года корабль накренился и частично затонул в порту Бендер-Аббас из-за аварии («технический сбой», приведший к затоплению отсеков). После этого он был поднят, восстановлен и подвергся дополнительной модернизации. В конце ноября 2025 года он был торжественно передан ВМС КСИР.

Источник изображения: topwar.ru

Вооружение Sahand представлено ПУ для 4-8 крылатых ПКР, вероятнее всего, Qader или Nour местной разработки (которые являются копиями китайской C-802), с дальностью поражения до 120-200 км. В перспективе возможна установка более мощных КР Abu Mahdi с дистанцией полёта до 1000 км. Используется морская версия ЗРК Sayyad-2/3, известная как Mehrab SAM. За ближний бой отвечает 30-мм комплекс Kamand (аналогичный российскому АК-630 или американскому Phalanx).

Основное орудие – 76-мм универсальная артустановка Fajr-27 (иранская копия итальянской Otobreda). Дополнительное вооружение: 40-мм автоматическая пушка Fath-40 или еще одна 30-мм установка Kamand, а также два 20-мм зенитных орудия Oerlikon. Корабль оснащён двумя 324-мм ТА.

Корабль также оборудован вертолётной площадкой, собственными гидроакустическими системами, средствами РЭБ и, как заявляется, технологиями снижения радиолокационной заметности.

Kurdistan представляет собой переоборудованный нефтяной танкер Tabukan. Как и его предшественник, Makran, Kurdistan был значительно модифицирован, чтобы служить в качестве плавучей базы обеспечения для поддержки операций в удалённых водах. Использование переоборудованных гражданских судов – это часть иранской стратегии по созданию крупных кораблей для проекции силы далеко за пределами Персидского залива при значительно меньших затратах, чем в случае строительства специализированных военных кораблей.

