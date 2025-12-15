Морская пехота США испытывает новый безэкипажный аппарат-амфибию

Источник изображения: topwar.ru

Корпус морской пехоты США провёл испытания нового безэкипажного аппарата-амфибии, размещённого на гусеничном шасси.

Данная экспериментальная платформа, управляемая дистанционно благодаря сенсорному оборудованию, была обозначена как «беспилотник-амфибия, предназначенный для действий вдоль береговой линии». Система, не имеющая официального названия, должна, по-видимому, осуществлять транспортировку грузов и личного состава с десантных кораблей на берег.

Для повышения остойчивости аппарат по бортам оснащён поплавками, которые не позволяют ему опрокинуться в условиях сильного волнения на море. Это позволяет изделию работать даже в сложных метеоусловиях.

Судя по всему, система не несёт на себе вооружения, но оснащена датчиками и коммуникационным оборудованием для управления аппаратом через спутниковую связь. Это даёт возможность операторам контролировать миссии с кораблей или КП, расположенных далеко от берега.

Появление данного аппарата на испытаниях соответствует развивающейся доктрине КМП США, которая предусматривает переход морской пехоты к небольшим, рассредоточенным силам, действующим на островах и в прибрежных районах. В этом сценарии автономные или дистанционно управляемые платформы могут снизить нагрузку на логистику, сохранив при этом оперативный охват.