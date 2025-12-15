Войти
ixbt.com

В МФТИ нашли альтернативу Nvidia: протестированы альтернативные GPU для работы с ИИ

409
0
+1
Cервер с установленными GPU от MetaX
Cервер с установленными GPU от MetaX (производство Китай).
Источник изображения: МФТИ

В дальнейшем команда планирует продолжить тестирование новых поколений ускорителей

Институт искусственного интеллекта МФТИ провел исследование возможностей альтернативных GPU и создал Центр компетенций, который призван помочь бизнесу в построении инфраструктуры, независимой от решений Nvidia при работе с искусственным интеллектом.

В МФТИ рассказали:

В последние несколько лет в России ограничена доступность оборудования и программного обеспечения Nvidia (мирового лидера в производстве графических процессоров): компании столкнулись с ростом сроков поставок, ограничениями на загрузку драйверов и отсутствием официальной поддержки оборудования. В этой связи бизнесу необходимо искать новые подходы к построению вычислительных контуров для задач машинного обучения.

Учёные провели комплексное исследование рынка альтернативных ускорителей, включая продукцию китайских производителей Moore Threads и MetaX. Они оценили архитектурные особенности оборудования, драйверы, совместимость с фреймворками и поведение под нагрузкой. Тестирование проводилось на задачах запуска больших языковых моделей, компьютерного зрения, инференса и распределенных вычислений.

Исследование показало, что альтернативные карты S4000 от Moore Threads и C500 от MetaX могут применяться в широком спектре сценариев без потери функциональности. Тесты продемонстрировали стабильный запуск популярных языковых моделей, корректную работу современных фреймворков и предсказуемую производительность. В отдельных типах вычислений показатели альтернативных карт достигли или превзошли результаты Nvidia A100. Оборудование также продемонстрировало устойчивость при длительных нагрузках.

В дальнейшем команда планирует продолжить тестирование новых поколений ускорителей, расширить перечень поддерживаемых моделей и подготовить отраслевые рекомендации для создания автономной ИИ-инфраструктуры.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Проекты
AI
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 23:03
  • 12115
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.12 20:10
  • 2
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 14:18
  • 1
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России
  • 14.12 07:21
  • 1
В России раскритиковали Abrams с новым вооружением
  • 14.12 04:56
  • 2
В ЕС обсуждают идею выкупа у Турции ЗРС С-400 с последующей их передачей Киеву
  • 13.12 20:01
  • 81
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.12 18:04
  • 1
Названы преимущества вооруженного дронами Abrams
  • 13.12 14:19
  • 81
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал