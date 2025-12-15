«Гидравлика полностью вышла из строя»: испытания первой подлодки Тайваня

Источник изображения: topwar.ru

Во время ходовых испытаний на подводной лодке Hai Kun – первой «национальной» субмарине Тайваня – произошла серьёзная поломка гидравлической системы, из-за чего X-образный кормовой руль лишился управления и морякам пришлось поддерживать его вручную, чтобы избежать аварии. В связи с этим в местном издании Mirror Media говорится:

Гидравлическая система полностью вышла из строя. Моряки выстроились в ряд в отсеке рулевого устройства и по очереди вручную поворачивали руль. Когда у кого-то заканчивались силы, его место занимал следующий. Это позволило подлодке избежать опасности.

При этом два буксира, сопровождавшие Hai Kun на этом неудачном испытании, были вынуждены жёстко контролировать носовую часть подлодки, способной идти только прямым курсом.

В издании подымается вопрос, почему из строя вышел как основной, так и вспомогательный гидронасосы:

При отказе основной системы должен немедленно включиться резервный гидравлический контур.

В любом случае сбой с многократным резервированием указывает на системную проблему, а не на рядовой случай отказа оборудования.

Ранее командование флота и подрядчик CSBC Corp. неоднократно заявляли, что ходовые испытания проводятся в соответствии с «самыми высокими стандартами и с соблюдением комплексных мер безопасности».