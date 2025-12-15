«Гидравлика полностью вышла из строя»: испытания первой подлодки Тайваня

Источник изображения: topwar.ru
Во время ходовых испытаний на подводной лодке Hai Kun – первой «национальной» субмарине Тайваня – произошла серьёзная поломка гидравлической системы, из-за чего X-образный кормовой руль лишился управления и морякам пришлось поддерживать его вручную, чтобы избежать аварии. В связи с этим в местном издании Mirror Media говорится:
При этом два буксира, сопровождавшие Hai Kun на этом неудачном испытании, были вынуждены жёстко контролировать носовую часть подлодки, способной идти только прямым курсом.
В издании подымается вопрос, почему из строя вышел как основной, так и вспомогательный гидронасосы:
В любом случае сбой с многократным резервированием указывает на системную проблему, а не на рядовой случай отказа оборудования.
Ранее командование флота и подрядчик CSBC Corp. неоднократно заявляли, что ходовые испытания проводятся в соответствии с «самыми высокими стандартами и с соблюдением комплексных мер безопасности».