«Ствольную артиллерию рано списывать»: пресса США назвала способ её «выживания»

Источник изображения: topwar.ru

В отчётах с поля боя в основном фигурируют барражирующие боеприпасы, беспилотники-камикадзе, баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, РСЗО. Однако всё реже встречаются упоминания о работе ствольной артиллерии.

Как указывается в американском издании Task & Purpose, налицо падение её значения на поле боя. Делая выводы из конфликта, Пентагон соответственно начинает менять структуру войск. Так, Корпус морской пехоты США заменил две трети своих гаубичных батарей на подразделения, оснащённые ракетами, включая ПКР. Этим летом 25-я пехотная дивизия армии США пошла по тому же пути переоснащения. В связи с этим автор задаётся вопросом:

Значит ли это, что мы наблюдаем конец эпохи старомодной ствольной артиллерии, которая запускает в воздух кусок металла, а дальше всё делает гравитация? Скорее всего, нет, но она должна измениться, чтобы соответствовать требованиям современной войны.

Высокоточные дальнобойные ракеты автор называет своего рода скальпелем, в то время как ствольная артиллерия выполняет работу по подавлению противника. Снаряды дешевле ракет, у них более высокая скорострельность, и они работают независимо от погоды или помех РЭБ, которые могут повлиять на ГСН ракет.

В начале войны ВСУ выпускали около 9000 артснарядов в день, но в начале 2024 года этот показатель снизился до менее чем 1800 ед. Тем временем Россия отстреливает от 7 до 16 тыс. снарядов в сутки, хотя в июне 2022 года этот показатель достигал 38 тыс.

Источник изображения: topwar.ru

Чтобы артиллерия ВСУ могла продолжать функционировать, США и Западная Европа планируют открыть новые заводы по производству снарядов и стволов для гаубиц M777. По этому поводу в прессе отмечается:

Всё это говорит о том, что ствольная артиллерия далеко не мертва, её рано списывать со счетов. Но это не значит, что с ней легко работать.

Благодаря БПЛА, средствам разведки и спутникам российские артподразделения могут открыть контрбатарейный огонь всего спустя 3-5 минут, но буксируемому орудию, такому как M777, требуется от 7 до 8 минут, чтобы сменить позицию. При этом САУ можно подготовиться к стрельбе за менее чем 3 минуты и после отстрела начать движение в течение 2 минут. Автор в связи с этим приводит выдержку из армейского устава:

Подразделения полевой артиллерии должны быть такими же мобильными, как и подразделения, которые они поддерживают.

Поэтому, по его мнению, ставку необходимо делать на САУ. Однако армия использует одну и ту же самоходку M109 Paladin с начала 1960-х годов, и за 30 лет безуспешных попыток найти ей замену у неё так и не появилось явного преемника. Но возможны скорые подвижки в этом вопросе: в 2026 году армия США внимательно изучит САУ, используемые по всему миру. Большинство из них в значительной степени автоматизированы, так что экипажу достаточно занять позицию, произвести 6 выстрелов и снова отправиться в путь менее чем за 3 минуты.

Как полагает автор, в быстродействии – залог успеха:

HIMARS это здорово, но война показывает, что ствольная артиллерия по-прежнему играет важную роль на поле боя. Просто сейчас она должна перемещаться гораздо быстрее и способом её выживания является повышенная мобильность.