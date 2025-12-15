Войти
Ростех

Объявлен старт предпродаж российских электромобилей «Атом»

Электромобиль «Атом».
Электромобиль «Атом».
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Современная модель экологичного легкового транспорта создана при поддержке Госкорпорации Ростех и руководства КАМАЗа

Сегодня, 12 декабря, в рамках совета директоров КАМАЗа в Набережных Челнах состоялась презентация специальной программы предпродаж первой партии российских электромобилей «Атом».

В мероприятии приняли участие генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров КАМАЗа Сергей Чемезов, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, директор компании «КАМА» Игорь Поваразднюк и члены совета директоров. В рамках совета директоров КАМАЗа состоялась презентация и был объявлен старт специальной программы предпродаж первой партии российских электромобилей «Атом» для сотрудников компании. Также на площадке Научно-технического центра КАМАЗа прошел тест-драйв электромобиля.

«Поздравляю команду проекта „Атом“ с выходом на финишную прямую. Это конкретный образец наших возможностей по созданию новых высокотехнологичных изделий — от инженерных решений до организации производства — в данном случае для автомобильного рынка. „Атом“ от идеи дорос до реального продукта, который сейчас завершает этап испытаний и готовится к выходу на рынок — уже сегодня мы открываем предпродажу электромобиля. При поддержке Госкорпорации Ростех и благодаря личной вовлеченности главы КАМАЗа Сергея Анатольевича Когогина разработчики смогли создать современную модель экологичного легкового городского транспорта. Проект реализован на собственной платформе, с отечественными решениями в области батарей, программного обеспечения и цифровой архитектуры», — сообщил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

«КАМАЗ уже долгое время следует курсу на создание экологичного инновационного транспорта для регионов России. Я рад, что наши компетенции были востребованы в реализации уникального для российского автопрома проекта, который сегодня выходит на финишную прямую. Выпуск электромобилей „Атом“ станет очередным шагом в направлении укрепления технологической независимости страны и авторитета российского машиностроения. Я также рад, что у сотрудников КАМАЗа, на протяжении многих десятилетий работающих на развитие отечественного автопрома, есть возможность стать первыми владельцами электромобиля „Атом“ и приобрести автотехнику на особых условиях», — отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

«Визионерский проект, запущенный в 2021 году Сергеем Анатольевичем Когогиным и командой „Атома“, сегодня достиг важной вехи — запуска продаж первых в истории российских серийных электромобилей. Именно КАМАЗ помог нашему стартапу дойти до предсерийного этапа, поэтому „Атом“ с большой радостью и благодарностью запускает спецпрограмму бронирования для сотрудников автогиганта», — пояснил генеральный директора «КАМА» Игорь Поваразднюк.

Сотрудники КАМАЗа получили уникальную возможность зарезервировать «Атом» на особых условиях. Внеся депозит в размере 250 тыс. рублей, они не только фиксируют за собой стартовую цену автомобиля, но и получают пакет преимуществ: доступ к будущим платным подпискам и сервисам «Атома», памятный ключ особого выпуска, комплексную сервисную программу «Забота» и пакет заряда на 3000 кВт.

Старт предпродаж приурочен к важному производственному достижению. В конце ноября 2025 года в Москве была завершена сборка первого автомобиля серии «PT». Эти полноценные предсерийные образцы созданы с использованием тех же технологий и стандартов, которые будут применяться в массовом производстве, что подтверждает готовность проекта к выходу на рынок.

Официальная дата старта серийного производства электромобиля «Атом» будет объявлена представителями «КАМА» дополнительно.

