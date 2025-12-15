Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ

Crusoe Superpower

У проблемы катастрофической нехватки энергии для дата-центров, на базе которых функционируют все нейросетевые технологии, нашлось оригинальное решение. Компания Crusoe закупила для этих целей 29 модернизированных турбовентиляторных двигателей Superpower. Которые изначально назывались Symphony и предназначались для тяжелых сверхзвуковых пассажирских самолетов.

С одной стороны, разработка двигателей для сверхзвукового полета чего-то крупнее истребителя — задача очень сложная и трудоемкая. С другой – мир не нуждается в большом количестве таких пассажирских самолетов, а потому ждать щедрых инвестиций бессмысленно. Поэтому уже на этапе проектирования Symphony перед инженерами была поставлена задача по быстрой адаптации этих чрезвычайно мощных двигателей под другие цели.

Superpower на 80 % состоит из компонентов Symphony, главное отличие – вместо создания реактивной тяги вся выработанная энергия передается на турбину, которая раскручивает генератор. В итоге получается турбогенератор мощностью 42 МВт, который работает на газе, но в аварийной ситуации его можно перевести на дизельное топливо. Авиационные технологии многократно испытаны и предельно надежны — плюс адаптированы к долгой непрерывной работе в суровых условиях. Новый турбогенератор, в отличие от электростанций, занимает пространство размером с морской контейнер и монтируется всего за две недели с начала закладки фундамента. Двигатель работает без охлаждения даже при температуре окружающей среды 43 °C, что удобно для размещения дата-центров в пустынной местности. Заказчик может легко собирать кластеры из таких генераторов для получения произвольной мощности на выходе. В частности, Crusoe рассчитывает получить на первом этапе 1,21 ГВт, а к 2030 году выйти на мощности в 4 ГВт.

Александр Мартыненко