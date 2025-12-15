Войти
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ

Crusoe Superpower

У проблемы катастрофической нехватки энергии для дата-центров, на базе которых функционируют все нейросетевые технологии, нашлось оригинальное решение. Компания Crusoe закупила для этих целей 29 модернизированных турбовентиляторных двигателей Superpower. Которые изначально назывались Symphony и предназначались для тяжелых сверхзвуковых пассажирских самолетов.

С одной стороны, разработка двигателей для сверхзвукового полета чего-то крупнее истребителя — задача очень сложная и трудоемкая. С другой – мир не нуждается в большом количестве таких пассажирских самолетов, а потому ждать щедрых инвестиций бессмысленно. Поэтому уже на этапе проектирования Symphony перед инженерами была поставлена задача по быстрой адаптации этих чрезвычайно мощных двигателей под другие цели.

Crusoe Superpower

Superpower на 80 % состоит из компонентов Symphony, главное отличие – вместо создания реактивной тяги вся выработанная энергия передается на турбину, которая раскручивает генератор. В итоге получается турбогенератор мощностью 42 МВт, который работает на газе, но в аварийной ситуации его можно перевести на дизельное топливо. Авиационные технологии многократно испытаны и предельно надежны — плюс адаптированы к долгой непрерывной работе в суровых условиях. Новый турбогенератор, в отличие от электростанций, занимает пространство размером с морской контейнер и монтируется всего за две недели с начала закладки фундамента. Двигатель работает без охлаждения даже при температуре окружающей среды 43 °C, что удобно для размещения дата-центров в пустынной местности. Заказчик может легко собирать кластеры из таких генераторов для получения произвольной мощности на выходе. В частности, Crusoe рассчитывает получить на первом этапе 1,21 ГВт, а к 2030 году выйти на мощности в 4 ГВт.

Александр Мартыненко

№1
15.12.2025 05:40
Пока НК-32-02 самый самый авиа ГТД и при этом печать 3Д освоена в Самарах., советский вариант на ОАО Металлист с 1300 чел.работающих. Шойгу С.К. респект за хлопоты с ним. Китайский трехмоторный шестого поколения уговорит наш ОДК/ОАК на Ту-160-300 с изменяемым вектором тяги, такой был проект у"Туполева" в СССР.
0
№2
15.12.2025 13:59
Наши продвигают малые ядерные реакторы (ММР) от РОСАТОМа. П предложил их Моди. Если будет серия, то себестоимость, возможно, станет приемлемой.  
Надо полагать, что они будут и понадёжнее, авиадвигателей, которые не рассчитаны на постоянную нагрузку.
0
