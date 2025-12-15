Может ли Запад вытеснить Россию из Центральной Азии? (The National Interest, США)

TNI: Запад пытается вытеснить Россию из Центральной Азии

Запад развивает торговые отношения и наращивает дипломатическую активность в Центральной Азии, пишет TNI. Однако и США, и ЕС сталкиваются с жесткими ограничениями своего влияния. Исторические, экономические и военные связи с Россией по-прежнему определяют баланс сил и архитектуру безопасности региона.

Джорджо Кафьеро (Giorgio Cafiero)

Сосредоточившись на проведении военной операции на Украине, Россия, тем не менее, не собирается ослаблять свое давнее влияние в Центральной Азии.

Проводя многовекторную внешнюю политику, государства Центральной Азии стремятся уравновесить воздействие внешних сил. Приветствуя сотрудничество с ЕС и США, эти бывшие советские республики лавируют, обходя геополитические рифы, появившиеся с началом вооруженного конфликта на Украине, и стремятся избежать чрезмерной зависимости от какой-то одной иностранной державы, особенно от России и Китая.

Тем не менее, добиваясь большей независимости от Москвы, страны региона не отворачиваются от России полностью. На самом деле, центральноазиатские государства в последние годы углубляют сотрудничество с Москвой в некоторых областях. Поэтому Запад, пытающийся бросить России вызов в этом регионе, будет сталкиваться с серьезными проблемами, хотя государства Центральной Азии расширяют набор вариантов внешней политики.

Отношения Центральной Азии с Россией уходят своими глубокими корнями в советское прошлое региона, и эти страны сохраняют прочные связи в таких областях, как энергетика, торговля, оборона и миграция. Сохраняя военное присутствие в Казахстане, Киргизии и Таджикистане, Россия остается главным гарантом безопасности для республик Центральной Азии. Это влияние усиливает Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военный альянс, который включает в свой состав Россию и центральноазиатские республики, за исключением Туркменистана и Узбекистана.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), объединяющий Россию, Казахстан и Киргизию, а также Узбекистан в качестве наблюдателя, служит укреплению экономических связей между бывшими советскими республиками. Благодаря этому амбициозному проекту экономической интеграции присутствие российских компаний в Центральной Азии в последние годы значительно расширилось. Цели у ЕАЭС такие же, как у ЕС: это создание общего рынка путем координации экономической политики, устранение нетарифных торговых барьеров, согласование норм и правил, и модернизации экономики пяти государств-членов. В конечном итоге, ЕАЭС является ключевым инструментом в усилиях Москвы по утверждению своего влияния на постсоветском пространстве.

Содружество Независимых Государств (СНГ) является межправительственной организацией, сформированной после распада Советского Союза. Сегодня оно включает в себя Россию и все пять центральноазиатских республик в качестве полноправных членов. Этот институт функционирует, принимая решения на основе консенсуса, но при этом ключевые решения принимаются Советом глав государств и правительств. В своей деятельности СНГ руководствуется различными соглашениями и протоколами, охватывающими сотрудничество в области культуры, экономики и безопасности, а в составе Совета имеются комитеты и рабочие группы, которые курируют конкретные инициативы.

СНГ осуществляет совместные программы и проекты, развивая сотрудничество в таких областях как инфраструктура, научные исследования и гуманитарная помощь, а при решении общих проблем взаимодействует с международными организациями, такими как ООН и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как конфликт на Украине изменил отношения России с Центральной Азией

Длящийся почти четыре года конфликт на Украине, несомненно, отразился на странах Центральной Азии, ослабив влияние Москвы в регионе и породив неопределенность относительно перспектив внешней политики России по отношению к ее бывшим советским соседям. Западные санкции, введенные в ответ на российскую военную операцию, ограничили экономическое влияние Москвы в Центральной Азии. В то же время, продолжающийся конфликт истощает ресурсы России, отвлекая внимание Москвы от этого региона.

В политическом плане центральноазиатские государства не присоединились к позиции России по Украине. Ни одна республика Центральной Азии не поддержала "специальную военную операцию" Москвы в феврале 2022 года. Общественное мнение также отражает широко распространенное несогласие с поведением России, а опросы показывают, что степень поддержки этой операции минимальная. В Казахстане, например, только 15% населения поддерживает Россию, в то время как значительно большая часть либо сочувствует Украине, либо занимает нейтральную позицию. Кроме того, ни одна центральноазиатская страна официально не признала самопровозглашенные "независимые" республики на востоке Украины.

Поскольку общественность внутри этих стран не очень-то поддерживает военную операцию России на Украине, этот конфликт поставил правительства центральноазиатских государств в "неловкое положение" в условиях усиливающейся поляризации, отмечает профессор евразийских исследований из Университета Глазго Лука Анчески. Тем не менее, несмотря на эти проблемы, государства Центральной Азии "сумели создать для себя довольно интересное пространство в геополитической зоне комфорта", добавил он. "Занимая такое место, они не встают однозначно на сторону России, но одновременно не слишком сильно солидаризируются с Украиной, и в этом смысле не занимают антироссийские позиции", — пояснил доктор Анчески, назвавший такое равновесное состояние "очень сложным балансированием".

В то же время, конфликт этот бесспорно приносит выгоды странам Центральной Азии с геополитической и экономической точек зрения. Один важный фактор заключается в том, что военная кампания на Украине поставила Москву в большую зависимость от государств Центральной Азии. Поскольку западные рынки для России закрыты, она переключила свое внимание на страны юга, в том числе, на государства Центральной Азии. В результате эти республики получили новые рычаги влияния в своем взаимодействии с Москвой, и это позволило им извлекать выгоду из ослабления российского влияния в регионе.

"Несомненно, украинская кампания изменила правила в регионе. С одной стороны, значение центральноазиатских партнеров для России выросло как в плане параллельного импорта, так и с точки зрения реструктуризации логистических торговых цепочек," — объяснил в интервью автору статьи Антон Мардасов, работающий внештатным экспертом в Российском совете по международным делам и внештатным научным сотрудником в вашингтонском Институте Ближнего Востока.

"Для Москвы западное направление полноценного взаимодействия закрыто. Для того, чтобы открыть южное направление с точки зрения логистики, необходимо использовать связи в Центральной Азии, а поэтому Россия также заинтересована в улучшении транспортного сообщения между Центральной Азией и основными рынками сбыта", — добавил он.

В такой обстановке свое влияние в Центральной Азии усиливают не только западные страны, но также Китай, члены Совета сотрудничества стран Персидского залива и Турция. Это соответствует "многовекторной" ориентации стран региона во внешней политике, поскольку эти государства стремятся к большей независимости от Москвы. Для стран Центральной Азии такое стремление к независимости представляет собой глубокое переосмысление своего экономического курса и культурной самоидентификации.

Прокладывая этот курс, региональные лидеры создают дипломатический язык, который отражает их собственное стремление к развитию с одновременным сохранением исторических связей с Россией. Вместе эти сдвиги ознаменовали собой превращение Центральной Азии из пассивного "геополитического объекта" в активного "геополитического субъекта", что случилось впервые в постсоветскую эпоху. Этот регион, который больше не подвержен целиком и полностью влиянию Москвы, превратился в динамичное пространство, где пересекаются многочисленные центры силы, а государства взаимодействуют друг с другом на своих собственных условиях. Такая эволюция, в свою очередь, означает, что регион из "пассивного буфера" превращается в стратегическую и весьма влиятельную "уравновешивающую силу" в условиях усиливающейся поляризации мирового порядка.

"Центральная Азия оказалась в эпицентре этих двух важных осей торговли, и ей приходится приветствовать иностранных инвесторов, которые проявляют больше интереса к работе с этим регионом, чем до февраля 2022 года," — сказал соучредитель аналитической организации New Eurasia Observatory Майкл Левистоун.

Повышение активности Запада в Центральной Азии

С 2023 года государственные деятели стран Запада зачастили с визитами высокого уровня в Центральную Азию, стремясь найти новые направления сотрудничества. Сегодня ЕС является ведущим иностранным инвестором в регионе и крупнейшим торговым партнером Казахстана. Перспективы торговли между Европой и Центральной Азией будут определяться развитием логистических цепочек и возобновляемых источников энергии.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТКМТМ), или Средний коридор, быстро становится самой приемлемой альтернативой железнодорожным экспрессам Китай-Европа, предлагая мультимодальный маршрут, который идет в обход России и прочно привязывает Европу к Центральной Азии.

Доказательством этого является резкое увеличение объемов грузовых перевозок и маршрутных составов. Тот факт, что ТКМТМ используется все больше и чаще, показывает, что государства Центральной Азии и Южного Кавказа становятся незаменимыми связующими звеньями в евразийской торговле. Китай расширяет свою инициативу "Один пояс — один путь", все активнее подключая к ней ТКМТМ, а западные институты, такие как Всемирный банк, прогнозируют значительное повышение эффективности. Поэтому данный коридор все чаще рассматривают как мост, способный преобразить отношения между Европой и Центральной Азией.

Европе ТКМТМ дает не только более короткий, быстрый и безопасный в геополитическом отношении маршрут, но и стратегическую возможность диверсифицировать цепочки поставок и уменьшить зависимость от российских и морских маршрутов с их загруженными проливами, несмотря на огромные логистические и нормативные препятствия — от узких мест на Каспии до несогласованности таможенных правил. Увеличивающиеся инвестиции, программы модернизации и координационные платформы в Казахстане, Азербайджане, Грузии и Турции свидетельствуют об общем стремлении увеличивать пропускную способность этого коридора. Наконец, расширение ТКМТМ обещает превратить Центральную Азию из периферийной транзитной зоны в важнейшего партнера Европы, укрепляя межрегиональные транспортные связи, повышая экономическую устойчивость и изменяя архитектуру евразийской торговли.

Поворотный момент в отношениях ЕС и центральноазиатских стран наступил с проведением первого саммита ЕС — Центральная Азия, который прошел 3-4 апреля 2025 года в узбекском Самарканде. Лидеры ЕС и президенты пяти государств Центральной Азии собрались вместе, чтобы наметить новые пути сотрудничества. На этом саммите ЕС представил инвестиционный пакет на 12 миллиардов евро, являющийся продолжением пакета на сумму 10 миллиардов евро, обещанного в 2024 году в рамках стратегии "Глобальный портал".

Казахстан сообщил о 62-процентном увеличении объема контейнерных перевозок в этом году, а ЕС намерен к 2027 году увеличить пропускную способность маршрута до 10 миллионов тонн в год. Обширные месторождения важнейших полезных ископаемых в Центральной Азии, которые исключительно важны для экономики Европы, оказались в центре внимания, и часть новых средств была выделена на их разработку. Огромная часть ресурсов из инвестиционного пакета направляется на реализацию проектов гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии и устойчивости к изменениям климата.

Во время состоявшегося 6 ноября Вашингтонского саммита C5+1 президент США Дональд Трамп пригласил руководителей всех пяти центральноазиатских государств в Белый дом на первую в истории встречу такого рода. Саммит был посвящен укреплению экономических отношений между США и Центральной Азией, а его результатом стало заключение новых соглашений по важнейшим сырьевым материалам, инвестициям, транспорту, водопользованию и новым технологиям.

Этой встречей Вашингтон подал четкий сигнал о своем намерении более агрессивно конкурировать с Китаем и Россией в регионе, который обретает особую значимость из-за своих минеральных ресурсов и по причине его усиливающейся роли в евразийской транспортной архитектуре. Для стран Центральной Азии Соединенные Штаты являются привлекательным партнером, дающим им возможность диверсифицировать свои внешние связи, особенно сейчас, когда они стремятся уменьшить зависимость от Москвы в связи с вооруженным конфликтом на Украине и уравновесить растущее экономическое влияние Китая.

Заявление Трампа о том, что Казахстан присоединится к Соглашениям Авраама, продемонстрировало масштабные усилия по укреплению политических связей и выводу их на более высокий уровень, хотя этот шаг носит в основном символический характер. Переход США к более прагматичной, ориентированной на инвестиции политике, без требований о проведении политических реформ, находит отклик у руководителей стран региона. Результатом этого стала серия важных коммерческих обязательств.

Саммит состоялся после того, как Вашингтон перенацелил свое внимание на Центральную Азию. Этот процесс начался в сентябре 2023 года, когда президент Джо Байден встретился с региональными лидерами на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Байден назвал эту встречу "историческим моментом" для стран-участниц, особо выделив многолетнее "сотрудничество, основанное на нашей общей приверженности суверенитету, независимости и территориальной целостности". Во время беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым оба лидера подчеркнули "укрепление сотрудничества в решения проблем безопасности, включая такие угрозы, как кибербезопасность, терроризм, экстремизм, незаконная миграция и незаконный оборот наркотиков".

В преддверии саммита C5+1 вторая администрация Трампа воспользовалась этой динамикой, договорившись о заключении крупных торговых сделок с центральноазиатскими государствами на общую сумму 12,4 миллиарда долларов. Самой масштабной из них стало соглашение на 8 миллиардов долларов между компаниями Boeing и Uzbekistan Airways, которое, по утверждению Трампа, приведет к созданию более 35 тысяч рабочих мест в США. Еще одной важной сделкой стало соглашение на 4,2 миллиарда долларов между компанией Wabtec (американский производитель запчастей для локомотивов) и Казахстаном.

Стратегическое утверждение России в Центральной Азии

С 8 по 10 октября Москва провела в столице Таджикистана Душанбе второй саммит Россия — Центральная Азия. Первый такой саммит состоялся тремя годами ранее в казахстанской столице Астане. Трехдневная встреча была направлена на усиление влияния Москвы в регионе, а также на укрепление торговых отношений между Россией и Центральной Азией. Кремль положительно оценил результаты саммита, поскольку он подтвердил роль России как ближайшего партнера государств Центральной Азии, подчеркнув глубину интеграции и сотрудничества как в рамках различных международных организаций, так и на двустороннем уровне.

В своем выступлении перед главами пяти центральноазиатских государств президент России Владимир Путин подтвердил твердую приверженность Москвы укреплению отношений со странами региона за счет налаживания более тесных политических, экономических и культурных связей. Он также особо выделил уже достигнутый прогресс, отметив, что объем торговли между Россией и центральноазиатскими республиками в 2024 году превысил 45 миллиардов долларов, в то время как в 2021 году он составлял 35,8 миллиарда.

Вместе с тем, Путин подчеркнул значительный потенциал для дальнейшего расширения торговли между Россией и центральноазиатскими государствами. Отметив, что объем российско-белорусской торговли в 2024 году достиг 50 миллиардов долларов, хотя население Белоруссии в четыре раза меньше, чем в Узбекистане, и сопоставимо с населением Таджикистана, Путин выразил чувство разочарования, просигнализировав о своем стремлении усилить присутствие и влияние России в Центральной Азии.

В итоговом коммюнике саммита подчеркивается взаимное стремление к законодательному закреплению многостороннего сотрудничества между Россией и центральноазиатскими республиками в сфере экономики, безопасности и гуманитарной области. Тем не менее, формулировки этого документа указывают на то, что это не просто декларация о партнерстве, а стратегический план, направленный на реализацию стремления России утвердиться в качестве центральной силы, формирующей новый евразийский порядок.

В основу этой концепции положена многополярность, являющаяся краеугольным камнем внешней политики Кремля, также стремление создать противовес господству Запада на мировой арене. Отстаивая многополярный мировой порядок, Москва стремится не только бросить вызов западной гегемонии, но и представить Евразию как ядро новой глобальной парадигмы, основанной на принципах "разнообразия моделей развития" и "неделимости безопасности."

Такая риторика вполне согласуется с более общей целью России сформировать "цивилизационный порядок", в котором первоочередное внимание уделяется политическим и экономическим системам, отличающимся от западных ценностей. Такой порядок является воплощением ее доктрины "суверенной демократии." Москва считает, что стабильность в Евразии может быть обеспечена только за счет системы безопасности, которая не зависит от западного влияния, а ее региональные институты действуют сплоченно под руководством России.

В таком контексте Россия стремится закрепить свое региональное господство не только с помощью военной и экономической мощи, но и посредством организационной интеграции. Она встраивает такие организации как ОДКБ, ЕАЭС и СНГ в единую евразийскую структуру. Культурная дипломатия в равной степени важна, о чем свидетельствуют усилия, направленные на создание Международной организации по русскому языку, которая укрепляет российскую концепцию единой евразийской идентичности.

Кремль также стремится укрепить свои идеологические связи с Центральной Азией, подчеркивая общее историческое наследие, в частности, посредством празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Но несмотря на масштабы евразийской концепции, Москва сталкивается с проблемами на местах. По мере того, как страны Центральной Азии становятся более независимыми, они начинают истолковывать концепцию многополярности через призму своих собственных национальных интересов, тем самым осложняя действия Кремля по объединению региона под российским руководством.

Пределы западного проникновения в Центральную Азию

Хотя Запад стремится наращивать свой импульс силы в Центральной Азии, остаются существенные препятствия, мешающие усилиям Вашингтона и европейских столиц по отдалению государств региона от России. Экономические, политические, военные и географические факторы являются гарантией того, что центральноазиатские республики сохранят тесные связи с Москвой и Пекином, и Запад не сможет это изменить.

В то же время Запад отнюдь не монолитен, и разногласия между Европейским союзом и Соединенными Штатами нельзя игнорировать. Левистоун отмечает, что акцент ЕС на демократические движения и реформы в Центральной Азии наносит вред усилиям по более решительному развороту региона в сторону Европы, особенно что касается политической элиты Центральной Азии.

В противовес Европе Вашингтон при Трампе стал более обнадеживающим партнером, поскольку нынешняя администрация не скрывает своего намерения избегать вопросов, связанных с правами человека. Однако в условиях общего соперничества между ЕС и Россией такая динамика выгодна Москве, поскольку Россия и страны региона заинтересованы в предотвращении "цветных революций", которые произошли в Киргизии в 2005 году и в Казахстане в 2022 году.

Тем не менее, внешняя политика администрации Трампа по отношению к Центральной Азии, в отличие от Москвы и Пекина, является очень транзакционной. "На мой взгляд, такая транзакционность применительно к вопросу о важнейших полезных ископаемых является скорее анти-китайской, чем про-центральноазиатской. И в этом смысле, если вы продолжаете вести себя таким образом, вам не удастся обрести то влияние, которое вам нужно", — сказал Анчески.

"Должен быть другой способ взаимодействия, надо рассматривать Центральную Азию как регион сам по себе, а не как приложение к афганской политике или политике в отношении Китая — как регион, где заметно влияние США", — добавил он.

Кроме того, ключевым фактором в обеспечении прочных позиций России в архитектуре безопасности Центральной Азии является неопределенная ситуация в Афганистане после оккупации. Когда западные государства покинули страну после хаотичного вывода войск США и НАТО в августе 2021 года, Москва взяла на себя ведущую роль в анализе ситуации в Кабуле и в координации политики в отношении Афганистана с центральноазиатскими государствами.

Вместо того, чтобы объединиться с Западом, страны Центральной Азии по большей части разделяют точку зрения Москвы о том, что контакты с режимом Талибана необходимы, учитывая, что он обладает реальной властью. Кроме того, поскольку воинственные экстремистские организации, в частности, Вилаят Хорасан*, нацелились на Центральную Азию, усиливающиеся угрозы безопасности наверняка будут способствовать расширению военного сотрудничества между этими бывшими советскими республиками и Кремлем.

Многополярное будущее Центральной Азии

Так или иначе, меняющийся геополитический ландшафт Центральной Азии подчеркивает растущую роль региона в решении вопросов своих внешних отношений, в уравновешивании интересов России, Запада, Китая и других мировых держав. Хотя Москва сохраняет существенное влияние, особенно в сфере безопасности и экономики, продолжающийся конфликт на Украине выявила уязвимость позиции России, побудив страны Центральной Азии формировать более диверсифицированный спектр партнерских отношений.

Запад воспользовался этой возможностью, укрепляя свои экономические и стратегические связи с помощью инвестиций, торговых соглашений и инфраструктурных проектов, таких как ТКМТМ. Однако эти усилия сталкиваются со значительными проблемами, поскольку государства Центральной Азии по-прежнему прочно соединены с Россией историческими, политическими и военными связями.

Россия, со своей стороны, решительно настроена на сохранение своей главенствующей роли в Центральной Азии, используя для этого как жесткую, так и мягкую силу, укрепляя региональные структуры безопасности, такие как ОДКБ, содействуя экономической интеграции через ЕАЭС и развивая культурную дипломатию. Тем не менее, представления Москвы о многополярном евразийском порядке встречают сопротивление со стороны все более напористых лидеров Центральной Азии, которые считают своим приоритетом суверенитет и автономию.

По мере того, как регион продолжает становиться ключевым игроком в евразийской геополитике, становится очевидно, что несмотря на расширение сотрудничества с Западом, баланс сил в Центральной Азии будет по-прежнему определяться сложным взаимодействием конкурирующих интересов и стремлением региона к независимости. Эта динамика будет влиять не только на будущее Центральной Азии, но и на ее роль в развивающемся мировом порядке.

Об авторе

Джорджо Кафьеро (Giorgio Cafiero) — генеральный директор компании Gulf State Analytics, приглашенный доцент Джорджтаунского университета и приглашенный научный сотрудник аналитического центра American Security Project. Публикуется в Al Jazeera, Gulf International Forum, The New Arab, Responsible Statecraft, Stimson Center и Amwaj.Media. На протяжении своей карьеры Кафьеро консультировал многие государственные и частные организации, информировал дипломатов разных стран о ситуации в Персидском заливе и работал экспертом по данной тематике в международных юридических фирмах. Имеет степень магистра международных отношений Университета Сан-Диего.

* Террористическая организация, запрещенная в России.